В Петербурге четверо грабителей напали на двух братьев и украли сумку с $20 тысячами
Неизвестные залили лица пострадавших перцовкой, после чего забрали деньги и скрылись. Трое подозреваемых уже пойманы.
Кадр из видео © Telegram / SHOT
В Петербурге четверо грабителей напали на менеджеров овощебазы и украли сумку с $20 тысячами прямо из машины. Видео © Telegram / SHOT
Полиция в Санкт-Петербурге задержала грабителей, которые отняли у менеджеров овощебазы сумку с 20 тысячами долларов. По данным канала SHOT, инцидент произошёл рано утром во Фрунзенском районе Северной столицы. Нападение запечатлела камера наблюдения.
Когда братья, по совместительству коллеги, садились в автомобиль, на них неожиданно кинулись четыре человека. Распылив перцовку, нападавшие украли из машины сумку, в которой оказалось 20 тысяч долларов.
По данным телеграм-канала, троих злоумышленников уже задержали, четвёртого ищут.
Ранее в Москве злоумышленники сняли со счетов кубинца 16,5 млн, когда он сам застрял на родине из-за ковида. Здесь мужчина планировал приобрести жильё и открыть собственную автомойку. Для этого продал дом на Острове свободы. Деньги в РФ горе-бизнесмен перевозил частями.
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