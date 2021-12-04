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В Петербурге четверо грабителей напали на двух братьев и украли сумку с $20 тысячами

Неизвестные залили лица пострадавших перцовкой, после чего забрали деньги и скрылись. Трое подозреваемых уже пойманы.

4 декабря, 17:39

Кадр из видео © Telegram / SHOT

В Петербурге четверо грабителей напали на менеджеров овощебазы и украли сумку с $20 тысячами прямо из машины. Видео © Telegram / SHOT

Полиция в Санкт-Петербурге задержала грабителей, которые отняли у менеджеров овощебазы сумку с 20 тысячами долларов. По данным канала SHOT, инцидент произошёл рано утром во Фрунзенском районе Северной столицы. Нападение запечатлела камера наблюдения.

Когда братья, по совместительству коллеги, садились в автомобиль, на них неожиданно кинулись четыре человека. Распылив перцовку, нападавшие украли из машины сумку, в которой оказалось 20 тысяч долларов.

По данным телеграм-канала, троих злоумышленников уже задержали, четвёртого ищут.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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