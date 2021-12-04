В Петербурге четверо грабителей напали на двух братьев и украли сумку с $20 тысячами

В Петербурге четверо грабителей напали на менеджеров овощебазы и украли сумку с $20 тысячами прямо из машины. Видео © Telegram / SHOT

Полиция в Санкт-Петербурге задержала грабителей, которые отняли у менеджеров овощебазы сумку с 20 тысячами долларов. По данным канала SHOT, инцидент произошёл рано утром во Фрунзенском районе Северной столицы. Нападение запечатлела камера наблюдения.

Когда братья, по совместительству коллеги, садились в автомобиль, на них неожиданно кинулись четыре человека. Распылив перцовку, нападавшие украли из машины сумку, в которой оказалось 20 тысяч долларов.

По данным телеграм-канала, троих злоумышленников уже задержали, четвёртого ищут.