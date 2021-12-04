Представитель Эрдогана предложил помощь Турции в установлении диалога России и Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может организовать диалог между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Такое мнение высказал официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.

"У Турции хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной, мы не одобряем и не поддерживаем какой-либо конфликт между этими двумя странами и стараемся выполнить поставленную перед нами задачу по снижению напряжённости", — сказал Калын в интервью агентству "Анадолу".

Как уточнил Калын, многие страны Запада не имеют конструктивных прямых отношений с Россией, но Турция в этом плане очень выгодно от них отличается.

"Конечно, Турция может сыграть роль, если обе стороны относятся к этому положительно. Наш президент может совершить конструктивный шаг для деэскалации, организовав встречу Путина и Зеленского", — заявил дипломат.