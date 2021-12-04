Представитель Эрдогана предложил помощь Турции в установлении диалога России и Украины
Ибрагим Калын указал, что Анкара выступает против процессов, способных привести к войне в Донбассе.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может организовать диалог между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Такое мнение высказал официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.
"У Турции хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной, мы не одобряем и не поддерживаем какой-либо конфликт между этими двумя странами и стараемся выполнить поставленную перед нами задачу по снижению напряжённости", — сказал Калын в интервью агентству "Анадолу".
Как уточнил Калын, многие страны Запада не имеют конструктивных прямых отношений с Россией, но Турция в этом плане очень выгодно от них отличается.
"Конечно, Турция может сыграть роль, если обе стороны относятся к этому положительно. Наш президент может совершить конструктивный шаг для деэскалации, организовав встречу Путина и Зеленского", — заявил дипломат.
Накануне состоялся телефонный разговор Путина и Эрдогана. Лидеры двух государств обсудили Сирию, Ливию и Украину, а также оценили развитие отношений между Азербайджаном и Арменией.
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