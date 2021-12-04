"Барселона" потерпела первое поражение под руководством Хави

"Барселона" на своём поле проиграла "Бетису" в матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча на стадионе "Камп Ноу" завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей из Севильи.

Единственный гол был забит на 79-й минуте. Отличился нападающий "Бетиса" Хуанми.

Для "Барселоны" поражение стало первым под руководством Хави, который возглавил команду в начале ноября. С тех пор команда выиграла у "Эспаньола" (1:0) и "Вильярреала" (3:1) в чемпионате Испании и сыграла вничью с лиссабонской "Бенфикой" (0:0) в Лиге чемпионов.

В турнирной таблице национального первенства "Барселона" с 23 очками идёт на седьмой строчке. "Бетис", набрав 30 баллов, поднялся на третье место. Его опережают только мадридский "Реал" (36 очков) и "Севилья" (31).