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"Барселона" потерпела первое поражение под руководством Хави

До этого каталонский клуб дважды победил и один раз сыграл вничью.

4 декабря, 17:19
<p>Фото © ФК "Барселона"</p>

Фото © ФК "Барселона"

"Барселона" на своём поле проиграла "Бетису" в матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча на стадионе "Камп Ноу" завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей из Севильи.

Единственный гол был забит на 79-й минуте. Отличился нападающий "Бетиса" Хуанми.

Для "Барселоны" поражение стало первым под руководством Хави, который возглавил команду в начале ноября. С тех пор команда выиграла у "Эспаньола" (1:0) и "Вильярреала" (3:1) в чемпионате Испании и сыграла вничью с лиссабонской "Бенфикой" (0:0) в Лиге чемпионов.

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В турнирной таблице национального первенства "Барселона" с 23 очками идёт на седьмой строчке. "Бетис", набрав 30 баллов, поднялся на третье место. Его опережают только мадридский "Реал" (36 очков) и "Севилья" (31).

Чемпионат Испании по футболу

Ла Лига. 16-й тур

"Барселона" – "Бетис" — 0:1

Гол: Хуанми 79' (0:1)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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