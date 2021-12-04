"Барселона" потерпела первое поражение под руководством Хави
До этого каталонский клуб дважды победил и один раз сыграл вничью.
Фото © ФК "Барселона"
"Барселона" на своём поле проиграла "Бетису" в матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча на стадионе "Камп Ноу" завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей из Севильи.
Единственный гол был забит на 79-й минуте. Отличился нападающий "Бетиса" Хуанми.
Для "Барселоны" поражение стало первым под руководством Хави, который возглавил команду в начале ноября. С тех пор команда выиграла у "Эспаньола" (1:0) и "Вильярреала" (3:1) в чемпионате Испании и сыграла вничью с лиссабонской "Бенфикой" (0:0) в Лиге чемпионов.
В турнирной таблице национального первенства "Барселона" с 23 очками идёт на седьмой строчке. "Бетис", набрав 30 баллов, поднялся на третье место. Его опережают только мадридский "Реал" (36 очков) и "Севилья" (31).
Чемпионат Испании по футболу
Ла Лига. 16-й тур
"Барселона" – "Бетис" — 0:1
Гол: Хуанми 79' (0:1)
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