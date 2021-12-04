"Это тяжело понять": Тренеру "Спартака" Витории не понравилось судейство в победном матче с "Ахматом"
Красно-белым удалось прервать шестиматчевую безвыигрышную серию в чемпионате России.
Руй Витория. Фото © ФК "Спартак"
Главный тренер московского "Спартака" Руй Витория после победы над грозненским "Ахматом" в матче 17-го тура РПЛ выразил недовольство судейством. Об этом он заявил на пресс-конференции.
Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых. Победный гол на 87-й минуте забил Квинси Промес. При этом с 32-й минуты "Спартак" играл в меньшинстве из-за удаления Александра Соболева. В связи с работой главного арбитра Виталия Мешкова столичный клуб собирается обратиться в экспертно-судейскую комиссию РФС.
"Как оценю судейство? Мне не понравилось судейство. Так же, как и удаление Соболева. Всё это нужно будет подробно проанализировать. В первом тайме судья добавил шесть минут. Если не смотреть на игру в целом, карточка Айртону усложняет положение в следующей игре. Эту вещь тяжело понять. Мне не понравилось судейство, особенно когда на первых минутах был фол против Джикии. Когда нужно было дать жёлтую карточку, судья оставил всё как есть", — заявил Витория.
🟥 Соболев получил очень спорную красную. По делу? pic.twitter.com/kG9k5lbjGV— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 4, 2021
"Спартаку" удалось прервать шестиматчевую безвыигрышную серию в чемпионате России. Набрав 23 очка, команда Витории поднялась на девятое место в турнирной таблице. "Ахмат" с 24 баллами идёт на седьмой строчке.
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