Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых . Победный гол на 87-й минуте забил Квинси Промес. При этом с 32-й минуты "Спартак" играл в меньшинстве из-за удаления Александра Соболева. В связи с работой главного арбитра Виталия Мешкова столичный клуб собирается обратиться в экспертно-судейскую комиссию РФС.

"Как оценю судейство? Мне не понравилось судейство. Так же, как и удаление Соболева. Всё это нужно будет подробно проанализировать. В первом тайме судья добавил шесть минут. Если не смотреть на игру в целом, карточка Айртону усложняет положение в следующей игре. Эту вещь тяжело понять. Мне не понравилось судейство, особенно когда на первых минутах был фол против Джикии. Когда нужно было дать жёлтую карточку, судья оставил всё как есть", — заявил Витория.