Вышел на ВПП со слоем льда на фюзеляже: Стали известны детали инцидента с едва не разбившимся самолётом S7
Уточняется, что работники аэропорта, обрабатывавшие борт противообледенительной жидкостью, по-прежнему не выходят на связь.
Фото © Twitter / s7technics
Самолёт S7, который из-за обледенения чуть не разбился после вылета из Магадана в Новосибирск, выходил на взлётную полосу уже с приличным слоем снега и льда на фюзеляже. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, сотрудники магаданского аэропорта должны были подготовить к вылету одновременно два борта, но из-за сильного снегопада у них едва получалось справиться с этой задачей. Ситуацию усугубило то, что воздушное судно было якобы обработано неправильной противообледенительной жидкостью. По основной версии, это одна из причин обледенения.
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Уточняется, что работники авиагавани, обрабатывавшие борт S7, по-прежнему не выходят на связь. Как сообщает руководство, у них сейчас выходные и сотрудники должны ответить в понедельник, 6 декабря. Также известно, что пилоты рейса Магадан – Новосибирск на время расследования отстранены от полётов.
Ранее пассажир едва не разбившегося самолёта S7 рассказал о происходившем на борту. Владимир признался, что полёт запомнится ему надолго. Возвращаясь от мамы на учёбу, студент не знал, что будет отмечать второй день рождения.
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