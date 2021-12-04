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Вышел на ВПП со слоем льда на фюзеляже: Стали известны детали инцидента с едва не разбившимся самолётом S7

Уточняется, что работники аэропорта, обрабатывавшие борт противообледенительной жидкостью, по-прежнему не выходят на связь.

4 декабря, 17:04
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/s7technics/status/1414504177670176773/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">s7technics</a></p>

Фото © Twitter / s7technics

Самолёт S7, который из-за обледенения чуть не разбился после вылета из Магадана в Новосибирск, выходил на взлётную полосу уже с приличным слоем снега и льда на фюзеляже. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, сотрудники магаданского аэропорта должны были подготовить к вылету одновременно два борта, но из-за сильного снегопада у них едва получалось справиться с этой задачей. Ситуацию усугубило то, что воздушное судно было якобы обработано неправильной противообледенительной жидкостью. По основной версии, это одна из причин обледенения.

"Мы не можем справиться, ничё не можем": Опубликованы переговоры экипажа едва не разбившегося после вылета из Магадана самолёта S7

"Мы не можем справиться, ничё не можем": Опубликованы переговоры экипажа едва не разбившегося после вылета из Магадана самолёта S7

Уточняется, что работники авиагавани, обрабатывавшие борт S7, по-прежнему не выходят на связь. Как сообщает руководство, у них сейчас выходные и сотрудники должны ответить в понедельник, 6 декабря. Также известно, что пилоты рейса Магадан – Новосибирск на время расследования отстранены от полётов.

Момент аварийной посадки едва не разбившегося самолёта S7 попал на видео

Момент аварийной посадки едва не разбившегося самолёта S7 попал на видео

Ранее пассажир едва не разбившегося самолёта S7 рассказал о происходившем на борту. Владимир признался, что полёт запомнится ему надолго. Возвращаясь от мамы на учёбу, студент не знал, что будет отмечать второй день рождения.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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