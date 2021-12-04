Самолёт S7, который из-за обледенения чуть не разбился после вылета из Магадана в Новосибирск, выходил на взлётную полосу уже с приличным слоем снега и льда на фюзеляже. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, сотрудники магаданского аэропорта должны были подготовить к вылету одновременно два борта, но из-за сильного снегопада у них едва получалось справиться с этой задачей. Ситуацию усугубило то, что воздушное судно было якобы обработано неправильной противообледенительной жидкостью. По основной версии, это одна из причин обледенения.

Уточняется, что работники авиагавани, обрабатывавшие борт S7, по-прежнему не выходят на связь. Как сообщает руководство, у них сейчас выходные и сотрудники должны ответить в понедельник, 6 декабря. Также известно, что пилоты рейса Магадан – Новосибирск на время расследования отстранены от полётов.