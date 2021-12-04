Telegram сбоит второй день подряд

В работе мессенджера Telegram произошёл глобальный сбой. Как свидетельствуют данные мониторингового сервиса Downdetector, большая часть пользователей жалуется на проблемы в работе приложения.

Вместе с тем юзеры сообщают о трудностях с подключением к серверам и с получением сообщений. Судя по карте сбоев, наибольшие проблемы испытывают юзеры из России, Белоруссии, Украины, Польши и Германии.

К слову, в минувшую пятницу, 3 декабря, в Telegram уже был зафиксирован глобальный сбой. Наибольшее число жалоб на работу мессенджера также поступало из России, Белоруссии и с Украины.