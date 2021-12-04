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Telegram сбоит второй день подряд

Юзеры жалуются на проблемы в работе мессенджера, а также на трудности с подключением к серверам и получением сообщений. Незадолго до этого неполадки были зафиксированы в Instagram.

4 декабря, 16:52

Фото © Pixabay

В работе мессенджера Telegram произошёл глобальный сбой. Как свидетельствуют данные мониторингового сервиса Downdetector, большая часть пользователей жалуется на проблемы в работе приложения.

Вместе с тем юзеры сообщают о трудностях с подключением к серверам и с получением сообщений. Судя по карте сбоев, наибольшие проблемы испытывают юзеры из России, Белоруссии, Украины, Польши и Германии.

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К слову, в минувшую пятницу, 3 декабря, в Telegram уже был зафиксирован глобальный сбой. Наибольшее число жалоб на работу мессенджера также поступало из России, Белоруссии и с Украины.

Ранее сегодня российские пользователи жаловались на сбои в работе Instagram. С трудностями также столкнулись жители Украины и Белоруссии. Большинство юзеров посетовали на проблемы с приложением, они не могли загрузить контент.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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