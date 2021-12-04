Читатели WP "раскрыли" план мести США из-за Крыма

Читатели The Washington Post отреагировали на статью о якобы планируемом Россией "вторжении" на территорию Украины. Такие данные газета опубликовала, сославшись на неназванных чиновников из администрации президента США. Комментаторы поделились на два лагеря: кто-то встал на сторону Америки в стремлении уничтожить Россию, кто-то же уличил Запад во лжи и лицемерии.

"Пришло время придумать новую байку про "плохую Россию", чтобы как-то оправдать многомиллиардный военный бюджет Соединённых Штатов", — посчитал один из комментаторов.

"А как Соединённые Штаты отреагировали бы, если бы парочка центральноамериканских государств попала под влияние иностранной державы, которая затем начала бы делать авансы Мексике?" — возмутился читатель.

"Американские чиновники больше не смогут спать в кровати Черчилля в Ялте, которая теперь относится к России, а не к Украине. И за это Соединённые Штаты теперь угрожают России ядерной войной", — сыронизировал один из пользователей.

"Единственный способ справиться с Путиным — <…> уничтожить Россию в экономическом смысле. В краткосрочной перспективе это будет очень жёсткая мера по отношению к российскому народу", — указал один из комментаторов с другой стороны.

Однако нашлись читатели, которых беспокоят мир между странами и последствия возможной войны.

"Что бы ни случилось, никто не должен применять ядерное оружие", — уверен один из пользователей.