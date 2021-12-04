Читатели WP "раскрыли" план мести США из-за Крыма
Пользователи разделились на два лагеря — критиков политики Запада и сторонников "уничтожения России", однако среди них нашлись и приверженцы мирного сосуществования.
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Читатели The Washington Post отреагировали на статью о якобы планируемом Россией "вторжении" на территорию Украины. Такие данные газета опубликовала, сославшись на неназванных чиновников из администрации президента США. Комментаторы поделились на два лагеря: кто-то встал на сторону Америки в стремлении уничтожить Россию, кто-то же уличил Запад во лжи и лицемерии.
"Пришло время придумать новую байку про "плохую Россию", чтобы как-то оправдать многомиллиардный военный бюджет Соединённых Штатов", — посчитал один из комментаторов.
"А как Соединённые Штаты отреагировали бы, если бы парочка центральноамериканских государств попала под влияние иностранной державы, которая затем начала бы делать авансы Мексике?" — возмутился читатель.
"Американские чиновники больше не смогут спать в кровати Черчилля в Ялте, которая теперь относится к России, а не к Украине. И за это Соединённые Штаты теперь угрожают России ядерной войной", — сыронизировал один из пользователей.
"Единственный способ справиться с Путиным — <…> уничтожить Россию в экономическом смысле. В краткосрочной перспективе это будет очень жёсткая мера по отношению к российскому народу", — указал один из комментаторов с другой стороны.
Однако нашлись читатели, которых беспокоят мир между странами и последствия возможной войны.
"Что бы ни случилось, никто не должен применять ядерное оружие", — уверен один из пользователей.
Напомним, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны, в том числе на Украину. Так, ранее в постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия не планирует вторжения в Незалежную. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину. А военный эксперт Александр Жилин объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Незалежной".
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о готовности США ввести экономические санкции против России из-за Украины. По её словам, госсекретарь Блинкен ясно дал понять, что Вашингтон без колебаний использует эти инструменты.
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