Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал публикации американских СМИ о том, что РФ якобы планирует "вторжение" на территорию Украины в начале 2022 года. По мнению сенатора, подобный выпад со стороны Вашингтона — очередная выдумка, призванная разжечь истерию.

"Они (американцы. — Прим. Лайфа) избрали этот путь — ежедневно говорить о том, что Россия якобы собирается нападать на Украину, и договорились, что это будет происходить в январе. Это не более чем домыслы", — цитирует RT Цекова.

По словам сенатора, после того, как пройдёт январь, в американских СМИ будут появляться материалы, что всё якобы произойдёт в феврале или в марте. При этом Цеков заверил, что Россия ни в коем случае не собирается нападать на Украину.