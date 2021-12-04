"Не более чем домыслы": Сенатор Цеков ответил на публикации AP и WP насчёт "вторжения" РФ на Украину в 2022 году
По словам парламентария, таким образом американцы попросту разжигают истерию на международной арене. При этом член Совфеда заверил, что наша страна не собирается ни на кого нападать.
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал публикации американских СМИ о том, что РФ якобы планирует "вторжение" на территорию Украины в начале 2022 года. По мнению сенатора, подобный выпад со стороны Вашингтона — очередная выдумка, призванная разжечь истерию.
"Они (американцы. — Прим. Лайфа) избрали этот путь — ежедневно говорить о том, что Россия якобы собирается нападать на Украину, и договорились, что это будет происходить в январе. Это не более чем домыслы", — цитирует RT Цекова.
По словам сенатора, после того, как пройдёт январь, в американских СМИ будут появляться материалы, что всё якобы произойдёт в феврале или в марте. При этом Цеков заверил, что Россия ни в коем случае не собирается нападать на Украину.
Ранее агентство The Associated Press и газета The Washington Post сообщили, сославшись на источники, что, по данным американской разведки, Москва в начале 2022-го может начать наступление на Украину. При этом издание WP сопроводило свою публикацию спутниковой съёмкой.
Напомним, в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны, в том числе на Украину. Так, ранее в постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия не планирует вторжения в Незалежную. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину. А военный эксперт Александр Жилин объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Незалежной".
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