В московских парках открылись катки с искусственным покрытием
Оно позволит всем желающим покататься на коньках даже в период оттепели. У каждой площадки — свои музыкальные и интерактивные программы.
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В парках в разных районах Москвы открылось 20 катков с искусственным льдом, причём семь из них бесплатные. А большая часть площадок работает с 10:00 до 23:00, сообщается на сайте мэра. Как отмечается, катки — традиционные точки притяжения жителей и гостей столицы зимой. На них проводят время целыми семьями и встречаются с друзьями. Для каждой площадки придуманы музыкальные или интерактивные программы.
В составе знаменитого катка в парке Горького "Зеркальный", которому исполняется 90 лет, две основные площадки, а также отведено место для детей и хоккеистов. Каток открыт со вторника по воскресенье. А желающим забронировать коньки для проката нужно просто оставить онлайн-заявку.
Открылся каток "PROЛёд" в саду "Эрмитаж", он работает ежедневно. Гости смогут насладиться джазом, а в перерывах послушать интересные факты о праздновании Нового года, зимних видах спорта и многом другом в тематических рубриках "PROФакты" и "PROЗнания". А на одной из джазовых радиостанций в еженедельной рубрике "PROУдачу" будут разыгрывать два билета на посещение этого катка. Вечерняя иллюминация ледовой площадки и сада способствует особой атмосфере.
В парке "Красная Пресня" открылся "City-каток" площадью 800 квадратных метров. Он подсвечивается неоном, а рядом есть специальная зона, где желающие могут сфотографироваться на фоне куба со светящимися надписями. Ледовая площадка открыта ежедневно, там можно провести время вместе с детьми, взяв комбобилет по выгодной цене.
Ежедневно работает и каток "Сияние льда", расположенный в Таганском парке. Его площадь — 4,6 тысячи квадратных метров. Для гостей открыты пункт проката и заточки коньков, раздевалка и автоматы с кофе. А в парке "Фили" есть небольшой бесплатный каток "Полярный". Для его посетителей ежедневно включают сказки Заполярья и музыкальную программу. Чтобы попасть туда, нужно предварительно зарегистрироваться на сайте парка.
А для гостей катка, расположенного в парке 50-летия Октября, будет организована программа, посвящённая темам дружбы и семьи. Вход свободный, по предварительной регистрации. На территории есть пункт заточки коньков и обогреваемая раздевалка с возможностью аренды шкафчиков. Также для посетителей подготовлена музыкальная программа.
Посетители катка в Перовском парке, площадь которого составляет одну тысячу квадратных метров, смогут познакомиться с творчеством известных художников и писателей: шатёр на ледовой площадке украшен репродукциями картин, которые разделены по направлениям живописи. У каждой имеется QR-код, при наведении на который можно будет узнать подробнее о произведении и его авторе. Гостям расскажут об интересных фактах о художниках и живописи в специальной рубрике, звучащей в музыкальных паузах на катке.
В Измайловском парке открылся каток "Серебряный лёд" площадью более трёх тысяч квадратных метров. Посетителей ждёт атмосфера зимней сказки, которую создают музыкальные композиции. На катке работает фуд-корт, саму площадку можно посетить в любой день недели. Ещё один крупный каток — "Льдинка", который занимает площадь в четыре тысячи квадратных метров, открылся в ландшафтном парке "Митино".
Вместе с тем открылись катки "Метелица" в Бабушкинском парке, в парке "Ходынское Поле" и в саду имени Баумана. Кроме того, отмечается, что свободно покататься на коньках можно на хоккейной коробке в ландшафтном парке "Митино", на "Кинокатке" в парке "Ангарские пруды" и "Live!Катке" в усадьбе Воронцово, а также на ледовых площадках в "Дубках" и Гончаровском парке.
Ранее ледовый инструктор Сергей Клязьмин назвал главное правило безопасности на катке. Желающим научиться кататься на коньках лучше нанять персонального наставника либо же предпочесть большому катку маленький во дворе.
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