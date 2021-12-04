Проценко поблагодарил волонтёров "Единой России" за колоссальную помощь врачам

Главный врач ковидной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе XX съезда партии "Единая Россия" выразил сотрудникам волонтёрских центров партии благодарность за помощь российским врачам в непростой период затянувшейся пандемии. Своими словами, прозвучавшими на съезде, он поделился в телеграм-канале.

"Ну и конечно, пользуясь случаем, я ещё раз хочу обратиться со словами благодарности в адрес всех волонтёров, которые подставили плечо помощи врачам в этот трудный период, и партия "Единая Россия" стала координирующим центром этой положительной гражданской инициативы", — отметил Проценко.

Главврач больницы в Коммунарке также поблагодарил самих членов ЕР за неравнодушие и стремление помогать сотрудникам медучреждений и в целом системе здравоохранения становиться удобнее и современнее.

"Хочу поблагодарить всех присутствующих за активную работу и желание помочь нашей системе здравоохранения стать современной, комфортной и удобной гражданам России. Желаю всем вам крепкого здоровья. Вместе мы обязательно справимся со всеми теми вызовами, что стоят перед нами и перед нашей страной", — подчеркнул Проценко.