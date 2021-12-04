Политолог Журавлёв объяснил разговоры об "агрессии РФ" отсутствием денег у Украины

Разговоры о российской агрессии, которая якобы направлена в адрес Украины, так или иначе связаны с тем, что у Киева попросту кончились деньги. Такое мнение высказал директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв, комментируя публикации американских СМИ о том, что РФ якобы планирует "вторжение" на территорию Незалежной в начале 2022 года.

Эксперт отметил, что Украина была важной частью советской экономики, но после распада СССР собственной у Незалежной так и не появилось. Всё это время, как указал Журавлёв, Киев затыкал дыры в бюджете за счёт хороших отношений с Москвой, "клянча у нас деньги". Однако в какой-то момент лимит дружбы исчерпал себя.

Даже несмотря на то, как ситуация в общении столиц развивается сегодня, РФ за счёт транзита нефти и газа продолжает вкладываться в экономику Украины. Но и этого Незалежной, как подчеркнул политолог, сегодня мало, поэтому она ищет способы попросить у международного сообщества ещё больше денег.

"А для этого нужно выдумать какой-нибудь повод: попытку государственного переворота, которую никто не видел, и войну с Россией. Тем более мировое сообщество нас, мягко говоря, не любит и на любую войну с нами денег дать готово", — приводит "Вечерняя Москва" слова Журавлёва.