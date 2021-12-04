Политолог Журавлёв объяснил разговоры об "агрессии РФ" отсутствием денег у Украины
Даже несмотря на нынешние отношения между странами, Москва за счёт транзита нефти и газа продолжает вкладываться в экономику Незалежной, отметил эксперт. Но и этого, по его словам, Киеву недостаточно.
Фото © flickr / Ministry of Defense of Ukraine
Разговоры о российской агрессии, которая якобы направлена в адрес Украины, так или иначе связаны с тем, что у Киева попросту кончились деньги. Такое мнение высказал директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв, комментируя публикации американских СМИ о том, что РФ якобы планирует "вторжение" на территорию Незалежной в начале 2022 года.
Эксперт отметил, что Украина была важной частью советской экономики, но после распада СССР собственной у Незалежной так и не появилось. Всё это время, как указал Журавлёв, Киев затыкал дыры в бюджете за счёт хороших отношений с Москвой, "клянча у нас деньги". Однако в какой-то момент лимит дружбы исчерпал себя.
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Даже несмотря на то, как ситуация в общении столиц развивается сегодня, РФ за счёт транзита нефти и газа продолжает вкладываться в экономику Украины. Но и этого Незалежной, как подчеркнул политолог, сегодня мало, поэтому она ищет способы попросить у международного сообщества ещё больше денег.
"А для этого нужно выдумать какой-нибудь повод: попытку государственного переворота, которую никто не видел, и войну с Россией. Тем более мировое сообщество нас, мягко говоря, не любит и на любую войну с нами денег дать готово", — приводит "Вечерняя Москва" слова Журавлёва.
Ранее агентство The Associated Press и газета The Washington Post сообщили, сославшись на источники, что, по данным американской разведки, Москва в начале 2022-го может начать наступление на Украину. При этом издание WP сопроводило свою публикацию спутниковой съёмкой.
Напомним, в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны, в том числе на Украину. Так, ранее в постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия не планирует вторжения в Незалежную. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину. А военный эксперт Александр Жилин объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Незалежной".
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