Более 45 тысяч москвичей переселили в новостройки по программе реновации

Уже более 45 тысяч жителей Москвы переехали в новые квартиры в рамках программы реновации. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарёв.

По его словам, за всё это время в городе было построено в общей сложности 167 домов или 2,1 миллиона квадратных метров жилья. На данный момент, как указал политик, расселение по программе организовано для 58 тысяч её участников.

"Из них 45,5 тысячи москвичей уже получили ключи от новых квартир. Переселение ведётся в 137 новостроек более чем из 370 старых домов", — цитирует портал мэра и Правительства Москвы Бочкарёва.

Заммэра добавил, что с начала 2021 года в эксплуатацию было введено 75 новостроек. Также были подобраны стартовые площадки для возведения ещё 1,1 миллиона квадратных метров жилой площади.