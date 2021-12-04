Новый провал железнодорожников: "Локомотив" проиграл "Уралу", потерпев четвёртое поражение подряд
С начала второго тайма команда играла в меньшинстве из-за удаления Тина Едвая.
Фото © ФК "Локомотив"
Московский "Локомотив" дома проиграл екатеринбургскому "Уралу" в матче 17-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, состоявшаяся на "РЖД-арене", завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол "Урал" забил перед перерывом. На 42-й минуте пенальти реализовал польский полузащитник команды Рафал Аугустыняк.
Едвай зарядил Кузьмичеву локтем прямо в глаз. Августиняк отомстил за товарища голом 👊🏻 pic.twitter.com/In3dXGKEh7— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 4, 2021
Отметим, что в начале второго тайма железнодорожники остались в меньшинстве. На 47-й минуте за две жёлтые карточки с поля был удалён хорватский защитник команды Тин Едвай.
Для "Локомотива" поражение стало четвёртым подряд. До этого команда Маркуса Гисдоля проиграла на своём поле грозненскому "Ахмату" в чемпионате России (1:2) и римскому "Лацио" на групповой стадии Лиги Европы (0:3), а на выезде уступила в РПЛ тульскому "Арсеналу" (1:3).
С 25 очками железнодорожники занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России. "Урал" набрал 16 баллов и поднялся на 12-ю позицию.
Чемпионат России по футболу
Премьер-лига. 17-й тур
"Локомотив" – "Урал" — 0:1
Гол: Аугустыняк с пенальти 42' (0:1)
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