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Новый провал железнодорожников: "Локомотив" проиграл "Уралу", потерпев четвёртое поражение подряд

С начала второго тайма команда играла в меньшинстве из-за удаления Тина Едвая.

4 декабря, 17:54
<p>Фото © ФК "Локомотив"</p>

Фото © ФК "Локомотив"

Московский "Локомотив" дома проиграл екатеринбургскому "Уралу" в матче 17-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, состоявшаяся на "РЖД-арене", завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол "Урал" забил перед перерывом. На 42-й минуте пенальти реализовал польский полузащитник команды Рафал Аугустыняк.

Отметим, что в начале второго тайма железнодорожники остались в меньшинстве. На 47-й минуте за две жёлтые карточки с поля был удалён хорватский защитник команды Тин Едвай.

Для "Локомотива" поражение стало четвёртым подряд. До этого команда Маркуса Гисдоля проиграла на своём поле грозненскому "Ахмату" в чемпионате России (1:2) и римскому "Лацио" на групповой стадии Лиги Европы (0:3), а на выезде уступила в РПЛ тульскому "Арсеналу" (1:3).

С 25 очками железнодорожники занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России. "Урал" набрал 16 баллов и поднялся на 12-ю позицию.

Чемпионат России по футболу

Премьер-лига. 17-й тур

"Локомотив" – "Урал" — 0:1

Гол: Аугустыняк с пенальти 42' (0:1)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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