Московский "Локомотив" дома проиграл екатеринбургскому "Уралу" в матче 17-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, состоявшаяся на "РЖД-арене", завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол "Урал" забил перед перерывом. На 42-й минуте пенальти реализовал польский полузащитник команды Рафал Аугустыняк.

Едвай зарядил Кузьмичеву локтем прямо в глаз. Августиняк отомстил за товарища голом 👊🏻 pic.twitter.com/In3dXGKEh7 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 4, 2021

Отметим, что в начале второго тайма железнодорожники остались в меньшинстве. На 47-й минуте за две жёлтые карточки с поля был удалён хорватский защитник команды Тин Едвай.

Для "Локомотива" поражение стало четвёртым подряд. До этого команда Маркуса Гисдоля проиграла на своём поле грозненскому "Ахмату" в чемпионате России (1:2) и римскому "Лацио" на групповой стадии Лиги Европы (0:3), а на выезде уступила в РПЛ тульскому "Арсеналу" (1:3).

С 25 очками железнодорожники занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России. "Урал" набрал 16 баллов и поднялся на 12-ю позицию.