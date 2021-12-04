Кириенко на форуме "Мы вместе" заявил об универсальности волонтёрства в России

Первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко в ходе выступления в студии-лектории общества "Знание" на форуме "Мы вместе" заявил, что волонтёрство в России, в отличие от других стран, становится универсальным.

По его словам, во всём мире волонтёры — в основном молодые люди от 17 до 25 лет. Потом они заводят семьи, многие из них возвращаются к добровольческой деятельности лишь в серебряном возрасте.

"У нас иначе: в период пандемии люди в возрасте от 35 до 50 лет пришли помогать врачам, доставлять продукты, пошли в дома престарелых, к детям, в приюты для животных. Количество серебряных волонтёров также увеличивается. <...> Меня очень радует, что волонтёрами становятся даже школьники", — отметил Кириенко.

Он поблагодарил всех преподавателей, посвятивших себя просветительству. Кириенко напомнил, что за последние полгода на площадках "Знания" было проведено более 15 тысяч лекций. Он назвал данный результат выдающимся, а также подчеркнул, что общество не планирует останавливаться на достигнутом.

Напомним, форум "Мы вместе" объединил волонтёров из более чем 40 стран. За несколько дней посетители смогут увидеть "Добро.Центры", посетить деловую программу, которая включает в себя семь направлений: "Экология", "Социальная поддержка", "Образование", "Культура", "Медиа", "Здоровье", "Спорт" и многое другое. Запущены акция "Ёлка желаний" и марафон от российского общества "Знание", поучаствовать в них можно прямо на площадке.

