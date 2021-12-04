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Студент придумал, как с помощью полиции избавиться от поклонника его девушки

Парень решил "перестраховаться" и накатал заявление на проверку одногруппника возлюбленной из-за его депрессивного поведения.

4 декабря, 18:24
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В Москве 20-летний студент Даниил написал заявление в полицию, в котором попросил обратить внимание на "странное поведение" 17-летнего Дмитрия, который учится в одной группе с его девушкой Ириной на втором курсе строительного колледжа.

По данным источника Лайфа, при встрече с Даниилом девушка призналась, что её одногруппник Дима в последнее время ведёт себя очень странно. Её насторожило депрессивное поведение и презрительное отношение к людям и обществу в целом.

Даниил сопоставил странное поведение Дмитрия и последние ЧП в образовательных учреждениях, после чего обратился в полицию и попросил изучить деятельность Дмитрия.

Стражи порядка решили проверить факты, изложенные Даниилом, и вызвали Диму вместе с родителями. Выяснилось, что тот ещё в октябре начал ухаживать за Ирой. В конце второго месяца осени однокурсники откровенно поговорили. Девушка попросила парня не оказывать ей знаки внимания, потому что встречается с Даниилом, и не беспокоить. Вскоре Дима стал необщительным, замкнутым.

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В итоге жалоба Даниила на "неадекватное" поведение одногруппника его девушки ни к чему не привела, полиция не нашла противоправных действий в поведении Дмитрия.

Ранее Лайф рассказывал, что старшеклассница сдала друга, который "в шутку" сказал о плане устроить расстрел в московской школе. При обыске дома у подростка оперативники нашли несколько единиц огнестрельного оружия и пустой тубус от РПГ.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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