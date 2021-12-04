Студент придумал, как с помощью полиции избавиться от поклонника его девушки

В Москве 20-летний студент Даниил написал заявление в полицию, в котором попросил обратить внимание на "странное поведение" 17-летнего Дмитрия, который учится в одной группе с его девушкой Ириной на втором курсе строительного колледжа.

По данным источника Лайфа, при встрече с Даниилом девушка призналась, что её одногруппник Дима в последнее время ведёт себя очень странно. Её насторожило депрессивное поведение и презрительное отношение к людям и обществу в целом.

Даниил сопоставил странное поведение Дмитрия и последние ЧП в образовательных учреждениях, после чего обратился в полицию и попросил изучить деятельность Дмитрия.

Стражи порядка решили проверить факты, изложенные Даниилом, и вызвали Диму вместе с родителями. Выяснилось, что тот ещё в октябре начал ухаживать за Ирой. В конце второго месяца осени однокурсники откровенно поговорили. Девушка попросила парня не оказывать ей знаки внимания, потому что встречается с Даниилом, и не беспокоить. Вскоре Дима стал необщительным, замкнутым.

В итоге жалоба Даниила на "неадекватное" поведение одногруппника его девушки ни к чему не привела, полиция не нашла противоправных действий в поведении Дмитрия.