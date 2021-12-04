Еврокомиссар по экономике Джентилони обвинил РФ в сокращении поставок газа в ЕС на 25%

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони обвинил Россию в сокращении поставок газа в Евросоюз на 25% осенью текущего года. По его словам, сейчас ЕС получает голубое топливо из Норвегии и Алжира в полном объёме.

"Поставки газа из РФ в октябре и в ноябре сократились на 25% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года", — сказал Джентилони, выступая на международной конференции "Средиземноморские диалоги" в Риме.