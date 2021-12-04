Еврокомиссар по экономике Джентилони обвинил РФ в сокращении поставок газа в ЕС на 25%
Между тем ранее "Газпром" указал, что с начала года нарастил экспорт топлива более чем на 10 млрд кубометров. В частности, на 16,8% увеличилось снабжение сырьём Германии, почти на 20% — Италии.
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Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони обвинил Россию в сокращении поставок газа в Евросоюз на 25% осенью текущего года. По его словам, сейчас ЕС получает голубое топливо из Норвегии и Алжира в полном объёме.
"Поставки газа из РФ в октябре и в ноябре сократились на 25% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года", — сказал Джентилони, выступая на международной конференции "Средиземноморские диалоги" в Риме.
Между тем, как сообщает ТАСС, 1 декабря "Газпром" указывал, что с начала года увеличил экспорт голубого топлива в страны дальнего зарубежья более чем на 10 миллиардов кубометров. В частности, компания нарастила поставки сырья в Германию (на 16,8%), Италию (на 19,5%), Польшу (на 7,5%) и в другие европейские государства.
Напомним, рост цен на газ в Европе начался в августе, а уже к 9 сентября голубое топливо подорожало до 700 долларов. 6 октября его стоимость впервые в истории превысила 1900 долларов, затем цены постепенно начали снижаться. Тогда премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что вскоре в Европе может начаться огромный энергетический кризис. А российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ не заинтересована в бесконечном росте цен на газ.
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