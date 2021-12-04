Аналитики назвали самые популярные у российских туристов направления декабря
Доля россиян, бронирующих билеты на зарубежные рейсы, остаётся невысокой. Причём чаще всего у путешествующих за границу выбор падает на страны ближнего зарубежья.
Фото © Pixabay
В число наиболее популярных внутренних направлений декабря вошли Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Такие данные, сославшись на результаты исследования сервиса OneTwoTrip, опубликовал RT.
Также в десятку лидеров по авианаправлениям вошли Краснодар, Уфа, Минеральные Воды, Махачкала. В конце топа стоят Екатеринбург, Калининград и Казань. При этом доля россиян, бронирующих билеты на зарубежные рейсы, остаётся невысокой. Чаще всего сограждане выбирают страны ближнего зарубежья. Среди них — Турция, Армения, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, список замыкают Азербайджан, Молдавия, ОАЭ, Белоруссия и Казахстан.
Топ-10 железнодорожных направлений открывают Москва, Санкт-Петербург и Тюмень. За ними следуют Сочи, Екатеринбург, Нижний Новгород, Краснодар. Закрывают список Казань и Новосибирск.
Ранее аналитики составили топ самых бюджетных направлений для перелётов по России в декабре. Отмечается, что из Москвы в Петербург можно улететь за тысячу рублей, из Питера в Калининград — за 1650, а из Екатеринбурга в Тюмень есть билеты даже за 750 рублей.
Комментариев: 0