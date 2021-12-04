В Ростове-на-Дону задержали мужчину, расчленившего приятеля
Причиной расправы стал конфликт. Всё произошло, когда знакомые выпивали. Подозреваемый зарезал собутыльника, после чего вынес части его тела в мусорные контейнеры.
Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе
В Ростове-на-Дону задержали мужчину 1979 года рождения, подозреваемого в убийстве знакомого. Расчленённые останки последнего обнаружили в пакетах на мусорке. Об этом сообщили в областном СУ СКР.
В ведомстве указали, что пакеты с человеческими останками нашли 2 декабря в районе 1-го Машиностроительного переулка. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
По предварительным данным, мужчины распивали алкоголь, произошёл конфликт. Подозреваемый ударил собутыльника ножом несколько раз. После этого он "отчленил некоторые части тела погибшего и, завернув в пакеты, перенёс в мусорные контейнеры".
Ранее Лайф рассказывал, что москвич нанял киллера для убийства соседа, опасаясь, что убить хотят его. Конфликт между жителями столицы разгорелся из-за квартиры. Один хотел купить жилплощадь, второй отказывался продавать.
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