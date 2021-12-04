В Ростове-на-Дону задержали мужчину, расчленившего приятеля

В Ростове-на-Дону задержали мужчину 1979 года рождения, подозреваемого в убийстве знакомого. Расчленённые останки последнего обнаружили в пакетах на мусорке. Об этом сообщили в областном СУ СКР.

В ведомстве указали, что пакеты с человеческими останками нашли 2 декабря в районе 1-го Машиностроительного переулка. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

По предварительным данным, мужчины распивали алкоголь, произошёл конфликт. Подозреваемый ударил собутыльника ножом несколько раз. После этого он "отчленил некоторые части тела погибшего и, завернув в пакеты, перенёс в мусорные контейнеры".