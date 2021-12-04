В Пентагоне подтвердили убеждённость в намерении России вторгнуться на Украину

Администрация президента США Джо Байдена очень серьёзно относится к сигналам о якобы имеющем место намерении России вторгнуться на Украину. Об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона в беседе с Fox News.

Собеседник телеканала отметил, что, по данным США, Россия якобы разместила около 100 тысяч военнослужащих на границе с Украиной. Также, согласно документам американской разведки, Москва будто бы планирует привлечь к наступлению до 175 тысяч военнослужащих.