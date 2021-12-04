В Казахстане загорелся полуприцеп с пиротехникой © Видео / Instagram /

rozysk_kz

На трассе Нур-Султан – Щучинск в Казахстане загорелся полуприцеп с пиротехникой. Видео с места инцидента появилось в социальных сетях. На опубликованных кадрах видно, как из кузова вылетают салюты.

"Произошло возгорание полуприцепа грузового автомобиля марки DAF, гружёного пиротехническими изделиями, кабина транспорта в результате пожара не пострадала, полуприцеп сгорел полностью", — сообщили в местном Департаменте по чрезвычайным ситуациям.

Судя по видео с места происшествия, водитель не пострадал — он смог отогнать тягач и издалека наблюдал за салютом. Пользователи соцсетей этот пожар признали едва ли не предпраздничным событием.

"С новым годом", — пишут одни.

"Красиво горит", — замечают другие.