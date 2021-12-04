"С новым годом!": Пожар фуры с фейерверками в Казахстане превратился в фееричное шоу
Судя по видео с места происшествия, водитель не пострадал — он издалека наблюдал за салютом.
В Казахстане загорелся полуприцеп с пиротехникой © Видео / Instagram /
rozysk_kz
На трассе Нур-Султан – Щучинск в Казахстане загорелся полуприцеп с пиротехникой. Видео с места инцидента появилось в социальных сетях. На опубликованных кадрах видно, как из кузова вылетают салюты.
"Произошло возгорание полуприцепа грузового автомобиля марки DAF, гружёного пиротехническими изделиями, кабина транспорта в результате пожара не пострадала, полуприцеп сгорел полностью", — сообщили в местном Департаменте по чрезвычайным ситуациям.
Судя по видео с места происшествия, водитель не пострадал — он смог отогнать тягач и издалека наблюдал за салютом. Пользователи соцсетей этот пожар признали едва ли не предпраздничным событием.
"С новым годом", — пишут одни.
"Красиво горит", — замечают другие.
А летом Лайф рассказывал, что в здании на Лужнецкой набережной в Москве загорелся склад с пиротехникой. Огонь перекинулся на соседнее здание, и бушевал на площади 500 квадратных метров. На кадрах, снятых свидетелями произошедшего, было видно, что в небо поднимается мощный столб белого дыма, слышны хлопки. А на некоторых роликах можно увидеть вспышки фейерверков.
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