НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"С новым годом!": Пожар фуры с фейерверками в Казахстане превратился в фееричное шоу

Судя по видео с места происшествия, водитель не пострадал — он издалека наблюдал за салютом.

4 декабря, 19:46

В Казахстане загорелся полуприцеп с пиротехникой © Видео / Instagram /
rozysk_kz

На трассе Нур-Султан – Щучинск в Казахстане загорелся полуприцеп с пиротехникой. Видео с места инцидента появилось в социальных сетях. На опубликованных кадрах видно, как из кузова вылетают салюты.

"Произошло возгорание полуприцепа грузового автомобиля марки DAF, гружёного пиротехническими изделиями, кабина транспорта в результате пожара не пострадала, полуприцеп сгорел полностью", — сообщили в местном Департаменте по чрезвычайным ситуациям.

Судя по видео с места происшествия, водитель не пострадал — он смог отогнать тягач и издалека наблюдал за салютом. Пользователи соцсетей этот пожар признали едва ли не предпраздничным событием.

"С новым годом", пишут одни.

"Красиво горит", — замечают другие.

В МВД заявили о несоответствии требованиям безопасности "ВЭБ-арены" после матча ЦСКА и "Зенита"

В МВД заявили о несоответствии требованиям безопасности "ВЭБ-арены" после матча ЦСКА и "Зенита"

А летом Лайф рассказывал, что в здании на Лужнецкой набережной в Москве загорелся склад с пиротехникой. Огонь перекинулся на соседнее здание, и бушевал на площади 500 квадратных метров. На кадрах, снятых свидетелями произошедшего, было видно, что в небо поднимается мощный столб белого дыма, слышны хлопки. А на некоторых роликах можно увидеть вспышки фейерверков.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1