На дороге в Биробиджан водитель сбил косулю, после чего добил кулаками и монтировкой, происходящее снимали на камеру, сообщает kp.ru.

На записи видно, как мужчина выкрикивает садистские фразы: "Уже третьего козла задавил! Я его убил!". При этом продолжает избивать раненое животное.

Оператор, снимающий происходящее, смеётся и поддерживает живодёра комментариями в духе: "Вон они прям по трассе бегут! Уже второго или третьего!". На что мужчина с гордостью замечает, что это животное — третье по счёту. Затем оттаскивает труп с дороги к багажнику.

Попавший в сеть ролик моментально вызвал негодование пользователей. Комментаторы ужаснулись жестокости "героя" ролика.

"Жестокости человеческой нет предела!", "Реальный бес. Его судьба накажет", "Бедненькие косульки!", "Бумеранг никто не отменял, прилетит он к нему!!!", — отреагировали пользователи на видео.

Последний комментарий оказался пророческим. Живодёром заинтересовались в полиции Биробиджана и задержали за жестокое обращение с животными. Как оказалось, мужчину ранее судили за незаконный оборот наркотиков.

"Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Жестокое обращение с животными". Кроме того, он может быть привлечён к ответственности за незаконную охоту. В настоящий момент мужчина находится под подпиской о невыезде", — уточнили в УМВД России по Еврейскому автономному округу.