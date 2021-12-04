Просьбы в рамках акции "Ёлка желаний" прислали почти 67 тысяч детей
Только за два дня организаторам поступило более 7 тысяч обращений со всех уголков России.
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В ходе всероссийской предновогодней акции "Ёлка желаний" 67 тысяч детей из различных регионов Российской Федерации прислали свои желания. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, выступая на международном форуме гражданского участия "Мы вместе".
"За эти несколько лет более 23,5 тысячи таких ребят с тяжёлыми заболеваниями, чья мечта исполнилась. Вчера я смотрел: только в этом году уже почти 67 тысяч ребят прислали свою мечту", — подчеркнул Кириенко.
Как пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу проекта "Мечта со мной", только за 2 и 3 декабря было собрано более 7 тысяч желаний с ёлки на форуме "Мы вместе", а также с ёлок, установленных в администрациях субъектов, министерствах, ведомствах, у партнёров и онлайн на сайте акции.
Напомним, форум "Мы вместе" объединил волонтёров из более чем 40 стран. За несколько дней его участники смогут увидеть "Добро.Центры", посетить деловую программу, которая включает в себя семь направлений: "Экология", "Социальная поддержка", "Образование", "Культура", "Медиа", "Здоровье", "Спорт" и многое другое. Запущены акция "Ёлка желаний" и марафон от российского общества "Знание", поучаствовать в них можно прямо на площадке.
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