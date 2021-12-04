Кириенко на конкурсе "Цифровой прорыв" назвал российских программистов одними из лучших

Конкурс "Цифровой прорыв", который сегодня завершился в Иннополисе, — главное событие в сфере IT в России в этом году, и программисты, принявшие в нём участие, являются одними из самых профессиональных в мире. Такое мнение высказал первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, выступая по видеосвязи на финале конкурса.

"Конкурс получился, конкурс в очередной раз показал, что российские специалисты программирования — одни из самых профессиональных и крутых в мире. Вы все победители. Вы уже доказали свой профессионализм, для вас нет нерешаемых задач. Ваш успех — это успех всей нашей страны", — сказал Кириенко, обращаясь к финалистам конкурса.

Кириенко отметил, что в этом году конкурс ещё сильнее подчеркнул свою безграничность. В нём приняли участие девушки из Чечни, семейные пары и команды, например мама с сыном. Самым старшим стал 83-летний участник из Санкт-Петербурга, а самой молодой командой была группа программистов из Тбилиси — всем участникам по 18 лет. Кириенко подчеркнул, что за 48 часов работы в финале конкурсанты смогли доказать способность решать самые сложные задачи. А многие из заказчиков, предлагавших свои задания, не скрывали заинтересованность в том, чтобы пригласить к полноценному сотрудничеству и переманить к себе на работу команды участников форума.

"Вы показали не только личное профессиональное мастерство, вы показали умение работать в команде. Это самое важное в жизни — умение командной работы, наличие рядом надёжного плеча. Это то, что всегда будет помогать в жизни", — сказал Кириенко.