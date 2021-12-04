В азиатской части России в ближайшие дни ожидаются сильные морозы. Самая холодная погода прогнозируется в Магаданской области, на Чукотке и Камчатке, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Столбики термометров в этих субъектах России могут опуститься до 43–48 градусов мороза. На европейской части страны холоднее всего будет в Ненецком автономном округе и Коми.

"Зима уже уверенно наступила, и вот какая наиболее низкая температура в регионах. На европейской части России такая температура прогнозируется в Ненецком автономном округе — там от 29 до 33 градусов мороза, а в Коми даже до 35 градусов мороза", — рассказал Вильфанд в интервью ТАСС.