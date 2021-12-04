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"Зима уверенно наступила": Вильфанд предупредил о морозах до 48 градусов в нескольких регионах

Холоднее всего будет в азиатской части России, однако помёрзнуть придётся и двум "европейским" субъектам РФ.

4 декабря, 20:35
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В азиатской части России в ближайшие дни ожидаются сильные морозы. Самая холодная погода прогнозируется в Магаданской области, на Чукотке и Камчатке, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Столбики термометров в этих субъектах России могут опуститься до 43–48 градусов мороза. На европейской части страны холоднее всего будет в Ненецком автономном округе и Коми.

"Зима уже уверенно наступила, и вот какая наиболее низкая температура в регионах. На европейской части России такая температура прогнозируется в Ненецком автономном округе — там от 29 до 33 градусов мороза, а в Коми даже до 35 градусов мороза", — рассказал Вильфанд в интервью ТАСС.

"Могут быть настоящие морозы": Вильфанд дал прогноз на зиму для центральной части России

"Могут быть настоящие морозы": Вильфанд дал прогноз на зиму для центральной части России

Ранее Лайф писал, что метеоролог Леус пообещал жителям Москвы "еврозиму" в декабре. Согласно его прогнозу, погода будет облачной и преимущественно с осадками в виде снега и мокрого снега.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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