Турецкая оппозиция провела многотысячную акцию, требуя отставки Эрдогана

Многотысячный митинг с требованием отставки президента страны Тайипа Эрдогана на фоне рекордного падения курса лиры прошёл в городе Мерсин, на юге Турции. Трансляция манифестации шла в "Твиттере" на странице лидера оппозиционной Народно-республиканской партии страны Кемаля Кылычдароглу. Он призвал турецких граждан к объединению, в том числе тех, которые в прошлом голосовали за действующего президента.

"Для того чтобы выиграли все, мы пойдём на выборы и возле урн для голосования свергнем эту диктатуру. Я вам даю слово", — заявил Кылычдароглу.

В свою очередь, президент Турции Эрдоган заявил, что собрал на свой митинг больше людей, чем оппозиция. Выступая перед своими сторонниками в Сиирте, на юго-востоке страны, он призвал турецких граждан сохранять доверие к национальной экономике.

"Он (Кылычдароглу. — Прим. Лайфа) не смог собрать в Мерсине столько людей, сколько у нас здесь, в Сиирте. Он просил предоставить ему площадь побольше, но пусть хотя бы ту заполнит. Мы добьёмся стабилизации ценовой ситуации уже в первой половине будущего года и продолжим решительную борьбу с любым несправедливым завышением цен", — заявил Эрдоган, выступая Сиирте.

Одной из причин последнего роста цен, по словам Эрдогана, является сильное подорожание сырья на мировых рынках. Турецкий лидер заявил, что правительство страны всегда на стороне производителей и работодателей, поддерживает идею низких процентных ставок для развития экономики.