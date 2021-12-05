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С космодрома Куру стартовала ракета "Союз" с двумя спутниками Galileo

Этот пуск дважды переносили: в первый раз — из-за непогоды, во второй — из-за неготовности оборудования комплекса.

5 декабря, 00:26
<p>Фото © "Роскосмос"</p>

Фото © "Роскосмос"

С космодрома Куру во Французской Гвиане запущена ракета-носитель "Союз-СТ-Б" с двумя навигационными спутниками Galileo. Об этом сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

"С космодрома Гвианского космического центра в 03:19 мск выполнен пуск ракеты-носителя "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат". Российским средствам предстоит вывести на орбиту два европейских космических аппарата Galileo", — говорится в сообщении госкорпорации.

Вскоре ракета успешно вывела разгонный блок "Фрегат" со спутниками на суборбитальную траекторию. Теперь его задача — доставить аппараты на заданную орбиту. Ожидается, что на это потребуется 3 часа 51 минута.

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Изначально пуск планировался на 2 декабря, однако дважды переносился. В первый раз — из-за непогоды, во второй — из-за неготовности станции телеметрии Гвианского космического центра.

А ранее Лайф рассказывал, что глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин оценил надёжность кораблей Crew Dragon. Тогда он заявил, что SpaceX наработала достаточный опыт, чтобы можно было отправлять на её кораблях и представителей наших экипажей.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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