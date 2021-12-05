С космодрома Куру стартовала ракета "Союз" с двумя спутниками Galileo

С космодрома Куру во Французской Гвиане запущена ракета-носитель "Союз-СТ-Б" с двумя навигационными спутниками Galileo. Об этом сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

"С космодрома Гвианского космического центра в 03:19 мск выполнен пуск ракеты-носителя "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат". Российским средствам предстоит вывести на орбиту два европейских космических аппарата Galileo", — говорится в сообщении госкорпорации.

Вскоре ракета успешно вывела разгонный блок "Фрегат" со спутниками на суборбитальную траекторию. Теперь его задача — доставить аппараты на заданную орбиту. Ожидается, что на это потребуется 3 часа 51 минута.

Изначально пуск планировался на 2 декабря, однако дважды переносился. В первый раз — из-за непогоды, во второй — из-за неготовности станции телеметрии Гвианского космического центра.