Компании Трампа удалось привлечь миллиард долларов на новую соцсеть

Как сообщает Axios, стоимость одной акции стартапа составила около 34,36 доллара (около двух с половиной тысяч рублей). Ни один из инвесторов пока не идентифицирован. Сделка прошла в формате, предусматривающем слияния и поглощения (SPAC). Ожидается, что полноценная версия соцсети Truth Social с широким доступом будет запущена не раньше следующего года.