Компании Трампа удалось привлечь миллиард долларов на новую соцсеть
Ни один из вкладчиков пока не идентифицирован. Ожидается, что полноценная версия Truth Social будет запущена в начале следующего года.
Фото © Facebook / Дональд Трамп
Компания Trump Media & Technology Group, главой которой является бывший президент США Дональд Трамп, привлекла один миллиард долларов (около 74 миллиардов рублей) инвестиций для создания новой социальной сети.
Как сообщает Axios, стоимость одной акции стартапа составила около 34,36 доллара (около двух с половиной тысяч рублей). Ни один из инвесторов пока не идентифицирован. Сделка прошла в формате, предусматривающем слияния и поглощения (SPAC). Ожидается, что полноценная версия соцсети Truth Social с широким доступом будет запущена не раньше следующего года.
Лайф сообщал, что компания Дональда Трампа Trump Media & Technology Group создаёт новую социальную сеть Truth Social, которая призвана стать "соперником либеральных СМИ" и "убийцей Twitter". Однако это уже не первая соцсеть, которую запускает политик после его бана на крупнейших ресурсах, последовавшего за штурмом Капитолия США 6 января. Так, 1 июля команда Трампа втайне запустила платформу GETTR. Её возглавил его бывший пресс-секретарь Джейсон Миллер. Однако уже в день запуска соцсеть постигла неприятность: хакеры взломали несколько учётных записей известных людей, включая самого Миллера, экс-госсекретаря США Майка Помпео, бывшего помощника Трампа Стивена Бэннона и других.
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