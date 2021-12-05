В понедельник и вторник резкое похолодание на 15 градусов ожидается в регионах Уральского федерального округа (УФО), сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В ближайшие дни суровая погода с морозами до 20–29 градусов также ожидает Мурманскую, Вологодскую, Ленинградскую, Ярославскую, Ивановскую, Кировскую области, Карелию.

"Очень холодная погода наступила в Северо-Западном федеральном округе. Аномалии там очень заметные — на 8–10 градусов температура будет ниже нормы в ближайшие три дня. В Мурманской области, в Карелии будет минус 17–22 градуса, в Вологодской области — до минус 29 градусов, в Ленинградской области — до минус 14–19 градусов, в ночь на понедельник даже до минус 22 градусов. Днём температура будет около 15 градусов мороза. Это уже такая настоящая суровая погода, конечно", — рассказал Вильфанд в интервью ТАСС.

Суровой, по прогнозу Вильфанда, в ближайшие дни погода будет также в Ярославской и Ивановской областях. В этих регионах столбики термометров ночью будут опускаться до 15–20 градусов мороза. Холода ожидают Кировскую область и Пермский край, где температура в понедельник опустится до 25–28 градусов мороза, что на 10–13 градусов ниже нормы. Аномальная температура придёт в регионы УФО в понедельник и вторник. Температура понизится сразу на 15 градусов и будет ниже климатической нормы на семь-восемь градусов.

"В Свердловской, Челябинской, Курганской областях в воскресенье ещё мягкая погода: ночные температуры несколько ниже нуля градусов, дневные — около нуля градусов. Такая температура выше нормы на семь-восемь градусов. Но уже в понедельник будет резкое похолодание. В Свердловской области будет уже минус 13–18 градусов ночью, а во вторник уже и в других регионах будет от 15 до 20 градусов мороза", — сказал метеоролог.