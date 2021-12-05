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Российский дипломат Полянский сравнил Тихановскую с героем анекдота

Так он прокомментировал её включение в список самых влиятельных женщин в мире по версии Financial Times.

4 декабря, 23:09
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/prezident.sveta/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">prezident.sveta</a></p>

Фото © Instagram / prezident.sveta

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал включение лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской в список 25 самых влиятельных женщин 2021 года по версии Financial Times. Дипломат сравнил в этом контексте её с героем анекдота.

"Тихановская… влиятельная? Сразу вспоминается анекдот про Неуловимого Джо, которого никто не может поймать, потому что он никому и не нужен", — написал Полянский у себя в телеграм-канале.

О включении Тихановской в этот список стало известно 2 декабря. По мнению авторов перечня, она стала "ярым защитником демократии" в Белоруссии в борьбе с действующим президентом Александром Лукашенко.

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Ранее Лайф писал, что Лукашенко не исключил досрочных президентских выборов в Белоруссии. Кроме того, после принятия на референдуме обновлённой конституции страны необходимо будет переизбрать все органы власти.

Напомним, в августе прошлого года Александр Лукашенко одержал победу на президентских выборах с большим отрывом от лидера местной оппозиции Светланы Тихановской. Итоги голосования вызвали волну протестов в стране. Оппозиционные силы не признали прозрачности выборов и вышли на массовые митинги, которые стали проходить каждые выходные. В первые дни протесты сопровождались массовыми стычками с правоохранителями.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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