Российский дипломат Полянский сравнил Тихановскую с героем анекдота

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал включение лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской в список 25 самых влиятельных женщин 2021 года по версии Financial Times. Дипломат сравнил в этом контексте её с героем анекдота.

"Тихановская… влиятельная? Сразу вспоминается анекдот про Неуловимого Джо, которого никто не может поймать, потому что он никому и не нужен", — написал Полянский у себя в телеграм-канале.

О включении Тихановской в этот список стало известно 2 декабря. По мнению авторов перечня, она стала "ярым защитником демократии" в Белоруссии в борьбе с действующим президентом Александром Лукашенко.

Ранее Лайф писал, что Лукашенко не исключил досрочных президентских выборов в Белоруссии. Кроме того, после принятия на референдуме обновлённой конституции страны необходимо будет переизбрать все органы власти.