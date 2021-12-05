В Турции предотвратили теракт на митинге Эрдогана в Сиирте
Замглавы правящей Партии справедливости и развития Хамза Даг рассказал, что бомбу нашли в одном из автомобилей.
Кадр из видео © YouTube-канал / телеканал CNN Turk
Турецкие спецслужбы предотвратили теракт, который готовился на митинге с участием президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом заявил замглавы правящей Партии справедливости и развития Хамза Даг. Он отметил, что удалось обезвредить бомбу, которая должна была взорваться в городе Сиирт.
"Взрывное устройство было заложено под автомобилем полицейского, работающего в Мардине, был план взорвать его, когда он прибудет в Сиирт. Они хотели сорвать митинг. Есть те, кто пытается разрушить мирную среду", — сказал Хамза Даг в эфире телеканала CNN Turk.
В Турции предотвратили теракт на митинге Эрдогана в Сиирте. Кадр из видео © YouTube-канал / телеканал CNN Turk
Хамза Даг рассказал, что полиция нашла бомбу при досмотре машины, сапёрам удалось уничтожить взрывное устройство. Идёт розыск злоумышленников.
Ранее Лайф сообщал, что турецкая оппозиция провела многотысячную акцию, требуя отставки Эрдогана. Президент же заявил, что собрал на свой митинг больше людей, чем лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии. Он призвал граждан сохранять доверие к национальной экономике.
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