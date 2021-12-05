Турецкие спецслужбы предотвратили теракт, который готовился на митинге с участием президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом заявил замглавы правящей Партии справедливости и развития Хамза Даг. Он отметил, что удалось обезвредить бомбу, которая должна была взорваться в городе Сиирт.

"Взрывное устройство было заложено под автомобилем полицейского, работающего в Мардине, был план взорвать его, когда он прибудет в Сиирт. Они хотели сорвать митинг. Есть те, кто пытается разрушить мирную среду", — сказал Хамза Даг в эфире телеканала CNN Turk.

В Турции предотвратили теракт на митинге Эрдогана в Сиирте. Кадр из видео © YouTube-канал / телеканал CNN Turk

Хамза Даг рассказал, что полиция нашла бомбу при досмотре машины, сапёрам удалось уничтожить взрывное устройство. Идёт розыск злоумышленников.