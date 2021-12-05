Посол США предложил способ предотвратить "трагическое насилие" на Украине
Салливан сослался также на заявление госсекретаря Блинкена о якобы имеющем место стягивании российских военных сил к границе.
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Дипломатическое взаимодействие может позволить избежать "трагического насилия" на Украине, и только оно способно решить накопившиеся за многие годы вопросы. Такое мнение выразил посол США в России Джон Салливан.
"Вы видели заявление госсекретаря Блинкена о необычном военном усилении российских военных на границе с Украиной. Мы считаем, что есть дестабилизирующие действия внутри Украины", — заявил Салливан в интервью РБК.
Дипломат подчеркнул, что получил от президента США указания строить стабильные и предсказуемые отношения с Москвой, несмотря на серьёзные разногласия. Как отметил Салливан, власти США надеются, что катастрофических событий на Украине удастся избежать благодаря дипломатическому взаимодействию через существующие структуры: "нормандский формат" и Трёхстороннюю контактную группу.
Как писал Лайф ранее, глава МИД РФ Сергей Лавров заверил, что Россия не уходит от контактов по урегулированию на Украине. Он неоднократно ранее отмечал бессмысленность переговоров при отказе Киева от исполнения уже достигнутых договорённостей.
Напомним, в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную.
Тем не менее накануне одна за другой звучали угрозы новых санкций в отношении России. Так, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Белый дом готов будет ввести против РФ ранее не применявшиеся масштабные ограничения в случае "вторжения" на Украину. Похожее заявление сделал и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, а Виктория Нуланд и вовсе пообещала "небывалые санкции".
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