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В Белом доме подтвердили подготовку к переговорам Путина и Байдена 7 декабря

Лидеры двух государств обсудят как двусторонние вопросы, так и стратегическую стабильность.

4 декабря, 21:50

Фото © пресс-служба президента РФ

Белый дом готовится к переговорам президента США Джо Байдена и лидера России Владимира Путина, они намечены на 7 декабря. Это подтвердили в пресс-службе американской администрации.

Как говорится в сообщении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, президенты обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе по обеспечению стратегической стабильности. Также речь пойдёт о киберсфере и региональной повестке. Псаки добавила, что Байден намерен подчеркнуть "обеспокоенность США военной активностью России на границе с Украиной".

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Как сообщал Лайф, ранее Байден выразил надежду на "долгий разговор" с Путиным. Об этом американский лидер заявил, говоря о ситуации на российско-украинской границе.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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