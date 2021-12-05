В Белом доме подтвердили подготовку к переговорам Путина и Байдена 7 декабря

Белый дом готовится к переговорам президента США Джо Байдена и лидера России Владимира Путина, они намечены на 7 декабря. Это подтвердили в пресс-службе американской администрации.

Как говорится в сообщении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, президенты обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе по обеспечению стратегической стабильности. Также речь пойдёт о киберсфере и региональной повестке. Псаки добавила, что Байден намерен подчеркнуть "обеспокоенность США военной активностью России на границе с Украиной".