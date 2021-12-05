В Белом доме подтвердили подготовку к переговорам Путина и Байдена 7 декабря
Лидеры двух государств обсудят как двусторонние вопросы, так и стратегическую стабильность.
Фото © пресс-служба президента РФ
Белый дом готовится к переговорам президента США Джо Байдена и лидера России Владимира Путина, они намечены на 7 декабря. Это подтвердили в пресс-службе американской администрации.
Как говорится в сообщении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, президенты обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе по обеспечению стратегической стабильности. Также речь пойдёт о киберсфере и региональной повестке. Псаки добавила, что Байден намерен подчеркнуть "обеспокоенность США военной активностью России на границе с Украиной".
Как сообщал Лайф, ранее Байден выразил надежду на "долгий разговор" с Путиным. Об этом американский лидер заявил, говоря о ситуации на российско-украинской границе.
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