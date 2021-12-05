Пять мешков с человеческими останками обнаружены на улице в Мексике
По оценке властей, ответственность более чем за 90% убийств в этой стране лежит на организованных преступных сообществах. Уже несколько лет продолжается конфликт между наркокартелями.
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В самом центре мексиканского города Фреснильо, штат Сакатекас, полицейские обнаружили пять мешков с человеческими останками. Фрагменты тел были сразу доставлены в бюро судебно-медицинской экспертизы. О каком количестве жертв идёт речь, пока не установлено.
Как пишет газета El Universal, только по официальным данным за последние 24 часа в регионе было убито девять человек. Семь убийств произошло в муниципалитетах Сакатекас, Фреснильо и Гуадалупе. По оценке властей, ответственность за более чем 90% убийств лежит на организованных преступных сообществах. Так, в Сакатекасе уже несколько лет продолжается конфликт между наркокартелями "Синалоа" и "Новое поколение Халиско".
Ранее Лайф писал, что в Мексике банды устроили перестрелку прямо на многолюдном пляже. По меньшей мере два человека стали жертвами разборок, несколько были ранены.
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