Пять мешков с человеческими останками обнаружены на улице в Мексике

В самом центре мексиканского города Фреснильо, штат Сакатекас, полицейские обнаружили пять мешков с человеческими останками. Фрагменты тел были сразу доставлены в бюро судебно-медицинской экспертизы. О каком количестве жертв идёт речь, пока не установлено.

Как пишет газета El Universal, только по официальным данным за последние 24 часа в регионе было убито девять человек. Семь убийств произошло в муниципалитетах Сакатекас, Фреснильо и Гуадалупе. По оценке властей, ответственность за более чем 90% убийств лежит на организованных преступных сообществах. Так, в Сакатекасе уже несколько лет продолжается конфликт между наркокартелями "Синалоа" и "Новое поколение Халиско".