Как пишет телеграм-канал Mash Gor, машину остановили на улице Сальмана. Сотрудник ДПС потребовал, чтобы водитель вышел, но тот отказался и попытался уехать. Полицейский бросился на машину, и нарушитель провёз его на капоте несколько метров. Сотрудник МВД снимал этот момент на видео, глядя водителю прямо в глаза. Он несколько раз призвал молодого человека заглушить двигатель и выйти, пригрозив последствиями. Личность нарушителя уже установили, его ищут. За совершённое ему может грозить уголовный срок.