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"Ты ответишь!": Водитель "жигулей" прокатил сотрудника ДПС на капоте в Дагестане

Полицейский умудрился снять на камеру своё путешествие, глядя прямо в глаза водителю.

4 декабря, 21:40

Водитель "жигулей" прокатил сотрудника ДПС на капоте в Дагестане, а после сбежал. Видео © Telegram / Mash Gor

В Дербенте водитель полностью тонированного ВАЗ-2105 "прокатил" сотрудника ДПС на капоте своей машины. Запись уже облетела социальные сети, нарушителя ищут полицейские.

Как пишет телеграм-канал Mash Gor, машину остановили на улице Сальмана. Сотрудник ДПС потребовал, чтобы водитель вышел, но тот отказался и попытался уехать. Полицейский бросился на машину, и нарушитель провёз его на капоте несколько метров. Сотрудник МВД снимал этот момент на видео, глядя водителю прямо в глаза. Он несколько раз призвал молодого человека заглушить двигатель и выйти, пригрозив последствиями. Личность нарушителя уже установили, его ищут. За совершённое ему может грозить уголовный срок.

В Воркуте пьяный водитель "десятки" прокатил полицейского на капоте

В Воркуте пьяный водитель "десятки" прокатил полицейского на капоте

А ранее Лайф рассказывал, что пьяный москвич переехал друга, который залез на капот ради его спасения. Пострадавший пытался не пустить подвыпившего приятеля за руль, однако того это не устроило.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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