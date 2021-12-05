"Ты ответишь!": Водитель "жигулей" прокатил сотрудника ДПС на капоте в Дагестане
Полицейский умудрился снять на камеру своё путешествие, глядя прямо в глаза водителю.
Водитель "жигулей" прокатил сотрудника ДПС на капоте в Дагестане, а после сбежал. Видео © Telegram / Mash Gor
В Дербенте водитель полностью тонированного ВАЗ-2105 "прокатил" сотрудника ДПС на капоте своей машины. Запись уже облетела социальные сети, нарушителя ищут полицейские.
Как пишет телеграм-канал Mash Gor, машину остановили на улице Сальмана. Сотрудник ДПС потребовал, чтобы водитель вышел, но тот отказался и попытался уехать. Полицейский бросился на машину, и нарушитель провёз его на капоте несколько метров. Сотрудник МВД снимал этот момент на видео, глядя водителю прямо в глаза. Он несколько раз призвал молодого человека заглушить двигатель и выйти, пригрозив последствиями. Личность нарушителя уже установили, его ищут. За совершённое ему может грозить уголовный срок.
А ранее Лайф рассказывал, что пьяный москвич переехал друга, который залез на капот ради его спасения. Пострадавший пытался не пустить подвыпившего приятеля за руль, однако того это не устроило.
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