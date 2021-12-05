Глава ДНР назвал количество жителей республики с российским гражданством

В Донецкой Народной Республике проживает около 350 тысяч человек с российским гражданством. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Порядка 2 млн 300 тысяч человек проживает, это только в Донецкой Народной Республике", — сказал Пушилин в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live", отвечая на соответствующий вопрос.