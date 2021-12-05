Глава ДНР назвал количество жителей республики с российским гражданством
По словам политика, в целом в республике сейчас проживает более двух миллионов человек.
Денис Пушилин. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
В Донецкой Народной Республике проживает около 350 тысяч человек с российским гражданством. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Порядка 2 млн 300 тысяч человек проживает, это только в Донецкой Народной Республике", — сказал Пушилин в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live", отвечая на соответствующий вопрос.
Он уточнил, что из этого количества около 350 тысяч жителей республики получили российское гражданство по упрощённой схеме. По словам Пушилина, сейчас этот процесс замедлен из-за пандемии коронавируса.
Как рассказывал Лайф, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал конфликт в Донбассе гражданской войной, остановить которую может только Киев. Он отметил, что РФ делает всё возможное, чтобы помочь решить проблему, однако делает это, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и Минским договорённостям. Между тем стало известно, что Киев стянул в Донбасс 125 тысяч военных, что фактически является половиной всего личного состава Вооружённых сил Украины.
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