Вирусолог Чумаков перечислил условия для январского локдауна в России

Если российское здравоохранение будет перегружено и подтвердится, что штамм "омикрон" может вызывать тяжёлое течение болезни, то власти могут продлить нерабочие дни в январе после новогодних каникул. Об этом заявил вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Пётр Чумаков.

"Если окажется, что он всё-таки вызывает тяжёлую форму заболевания, то, я думаю, это вполне возможно. Пока такого нет. Это будет зависеть от конкретной эпидемиологической обстановки. И тогда власти будут принимать решения исходя из наличия свободных коек. Основным фактором является, насколько медицина справляется с таким наплывом больных. Если будут проблемы с этим, то, наверное, введут", — сказал Пётр Чумаков в беседе с Ura.ru.

С таким мнением согласна и иммунолог-аллерголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Надежда Логина. В то же время она подчеркнула, что локдаун будет иметь смысл только в случае соблюдения людьми самоизоляции.