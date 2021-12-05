Эксперт Исаев допустил, что прежние антитела не будут защищать от штамма "омикрон"

Антитела, выработанные после заражения дельта-штаммом коронавируса, могут не защитить от заражения "омикроном", и наоборот. Такое мнение выразил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

"Большое количество мутаций означает, что вирион вируса этого штамма структурно отличается от вирионов других штаммов коронавируса — у них разнятся белки. Поэтому антитела, выработанные теми, кто ранее переболел другими штаммами или привился, могут не связывать "омикрон", — рассказал Исаев в интервью ТАСС.

Таким образом, как отмечает директор ДНКОМ, перекрёстного иммунитета между "омикроном" и другими штаммами может не возникнуть. Соответственно, антитела, которые будут вырабатываться после заражения "омикроном", не будут защищать от "дельты", и наоборот. Исаев также отмечает, что из-за большого количества мутаций "омикрона" делать прогнозы того, как он себя поведёт в дальнейшем, сложно: феномен абсолютно новый.

"CoViD-19 может разделиться на две популяции: ковид-Д и ковид-О, как правильно написал один эволюционный биолог", — отметил Исаев.