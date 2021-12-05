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Эксперт Исаев допустил, что прежние антитела не будут защищать от штамма "омикрон"

Он признал, что из-за большого количества мутаций делать прогнозы по поводу поведения пока сложно.

4 декабря, 22:05
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Антитела, выработанные после заражения дельта-штаммом коронавируса, могут не защитить от заражения "омикроном", и наоборот. Такое мнение выразил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

"Большое количество мутаций означает, что вирион вируса этого штамма структурно отличается от вирионов других штаммов коронавируса — у них разнятся белки. Поэтому антитела, выработанные теми, кто ранее переболел другими штаммами или привился, могут не связывать "омикрон", — рассказал Исаев в интервью ТАСС.

Таким образом, как отмечает директор ДНКОМ, перекрёстного иммунитета между "омикроном" и другими штаммами может не возникнуть. Соответственно, антитела, которые будут вырабатываться после заражения "омикроном", не будут защищать от "дельты", и наоборот. Исаев также отмечает, что из-за большого количества мутаций "омикрона" делать прогнозы того, как он себя поведёт в дальнейшем, сложно: феномен абсолютно новый.

"CoViD-19 может разделиться на две популяции: ковид-Д и ковид-О, как правильно написал один эволюционный биолог", — отметил Исаев.

Проценко заявил, что данные по штамму ковида "омикрон" пока изучаются

Проценко заявил, что данные по штамму ковида "омикрон" пока изучаются

Ранее Лайф писал, что вирусолог Чумаков перечислил условия для январского локдауна в России. По его мнению, к этому может привести распространение по миру нового штамма "омикрон".

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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