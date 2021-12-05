Немецкий пенсионер посадил самолёт на автобан и протаранил фуру

72-летний житель Германии посадил одномоторный самолёт на мост и столкнулся с грузовиком. Повод для такой необычной посадки у пенсионера был веский — спасение своей жизни. Подробности этого незаурядного ДТП рассказала пресс-служба полиции города Пирмазенс.

Как сообщается, пилот получил лёгкие травмы, водитель грузовика не пострадал, однако был не на шутку напуган. Согласно предварительным данным, самолёт летел из Франции в Нижнюю Саксонию, когда двигатель внезапно заглох, из-за чего пенсионеру и пришлось искать площадку для альтернативной посадки. Ущерб, предварительно, оценивается в 60 000 евро. Хотя подписчики полицейского паблика комментируют, что только для пилота нанесённый урон составит не менее 250 тысяч евро.