Немецкий пенсионер посадил самолёт на автобан и протаранил фуру
Воздушное судно летело из Франции в Нижнюю Саксонию, когда двигатель внезапно заглох. Ущерб оценивается в 60 000 евро.
Фото © Twitter / полиция Пирмазенс
Derzeit kommt es auf der #A62 zu einer #Vollsperrung der Autobahn in Höhe #Thaleischweiler_Fröschen. Ein #Ultraleichtflugzeug stieß auf der Autobahn mit einem LKW zusammen. Die Ermittlungen dauern an. Rückfragen an Polizei Pirmasens 06331 520-440 (*PvD) pic.twitter.com/WH5mS0qxP0— Polizei Pirmasens (@Polizei_PS) December 4, 2021
72-летний житель Германии посадил одномоторный самолёт на мост и столкнулся с грузовиком. Повод для такой необычной посадки у пенсионера был веский — спасение своей жизни. Подробности этого незаурядного ДТП рассказала пресс-служба полиции города Пирмазенс.
Как сообщается, пилот получил лёгкие травмы, водитель грузовика не пострадал, однако был не на шутку напуган. Согласно предварительным данным, самолёт летел из Франции в Нижнюю Саксонию, когда двигатель внезапно заглох, из-за чего пенсионеру и пришлось искать площадку для альтернативной посадки. Ущерб, предварительно, оценивается в 60 000 евро. Хотя подписчики полицейского паблика комментируют, что только для пилота нанесённый урон составит не менее 250 тысяч евро.
Ранее Лайф рассказывал, как рейс из Индии в США экстренно развернули из-за летучей мыши на борту. Животное появилось в салоне, когда самолёт уже полчаса находился в воздухе.
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