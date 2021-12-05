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"Куда вышел?!": София Ротару накричала на технического работника прямо во время концерта

Певице не понравилось появление молодого человека на сцене в разгар её выступления.

4 декабря, 23:06

София Ротару. Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников

София Ротару накричала на работника прямо во время концерта. Видео © kp.ru

Советская, украинская певица София Ротару выступила на "Песне года", и там не всё пошло по плану. Исполнительницу разозлил технический работник, появившийся неожиданно на сцене.

Как пишет сайт kp.ru, в ходе шоу звезда исполнила сразу несколько песен, в том числе и знаменитый "Белый танец". В "пересменку" между номерами Ротару, собирая цветы, вдруг заметила на сцене рядом с музыкантами и танцорами технического работника. Молодого человека там явно не ждали — сразу несколько камер, устремлённых на сцену, записывали телеверсию шоу.

"Куда вышел?! Куда?!" — резко окрикнула парня звезда, повернувшись спиной к залу, чтобы зрители не заметили бушующих на её лице эмоций. Однако кому-то удалось записать этот момент на видео.

Что случилось с Софией Ротару и почему поклонники её творчества готовятся к самому худшему

Что случилось с Софией Ротару и почему поклонники её творчества готовятся к самому худшему

Лайф напоминает, что ранее другой ролик с Софией Ротару напугал её поклонников. В этом видео 74-летняя певица с трудом удерживает микрофон и явно пытается скрыть тремор.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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