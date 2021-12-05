Создатели "Санта-Барбары" рассказали о связи культового сериала с Россией
Оказалось, одна из серий этого телевизионного мегапроекта снималась в России, причём в дни путча в 1991 году.
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Популярный в конце прошлого века американский сериал "Санта-Барбара" переживает новую эпоху. В рамках проекта "Санта-Барбара". Живая скульптура" Рагнара Кьяртанссона переснимут 98 эпизодов знаменитой киносаги.
В этой связи создатели "Санта-Барбары" Бриджит и Джером Добсон рассказали о том, как создавались их персонажи, почему Мэйсон напоминает Гамлета и об особой связи с Россией.
"Бабушка, которая тоже была социалистка, поехала в Советский Союз — это было во времена Великой депрессии, а в Союзе она видела красивую жизнь. Её познакомили со Сталиным. И она стала коммунисткой. И до конца своих лет пыталась убедить маленькую Бриджи тоже стать коммунисткой", — рассказал Джером Добсон.
Создатели сериала также отметили, что одна из серий "Санта-Барбары" снималась в России — в дни путча в 1991 году. Рассказывая об этой поездке, Джером вспомнил, как по приезде в Москву их "самое новое оборудование" внезапно сломалось и им пришлось прибегать к помощи советских коллег.
А ранее Лайф рассказывал, что был опубликован тизер сериала "Книга Бобы Фетта" — спин-оффа "Мандалорца". Премьера киноленты, где к роли главного героя вернулся новозеландский актёр Темуэра Моррисон, запланирована на 29 декабря текущего года.
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