Создатели "Санта-Барбары" рассказали о связи культового сериала с Россией

Оказалось, одна из серий этого телевизионного мегапроекта снималась в России, причём в дни путча в 1991 году.

Популярный в конце прошлого века американский сериал "Санта-Барбара" переживает новую эпоху. В рамках проекта "Санта-Барбара". Живая скульптура" Рагнара Кьяртанссона переснимут 98 эпизодов знаменитой киносаги.

В этой связи создатели "Санта-Барбары" Бриджит и Джером Добсон рассказали о том, как создавались их персонажи, почему Мэйсон напоминает Гамлета и об особой связи с Россией.

"Бабушка, которая тоже была социалистка, поехала в Советский Союз — это было во времена Великой депрессии, а в Союзе она видела красивую жизнь. Её познакомили со Сталиным. И она стала коммунисткой. И до конца своих лет пыталась убедить маленькую Бриджи тоже стать коммунисткой", — рассказал Джером Добсон.

Создатели сериала также отметили, что одна из серий "Санта-Барбары" снималась в России — в дни путча в 1991 году. Рассказывая об этой поездке, Джером вспомнил, как по приезде в Москву их "самое новое оборудование" внезапно сломалось и им пришлось прибегать к помощи советских коллег.