Президент Финляндии призвал не провоцировать Россию

Президент Финляндии Саули Ниинистё считает, что странам Запада не следует игнорировать интересы России. Об этом он заявил в интервью британской газете The Financial Times.

"Самое важное, чтобы вы [при взаимодействии] с русскими не провоцировали и не игнорировали их", — обратился Ниинистё к Западу.

Говоря о международной политической обстановке, он выразил мнение, что сейчас нарушено равновесие в сфере безопасности.

"Раньше был баланс страха, теперь этого нет. Соглашения о вооружениях, заключённые в 1970-е годы, отражали необходимость находить баланс. Сейчас у нас есть только страх", — полагает лидер Финляндии.

Он добавил, что его страна, как соседка России, внимательно относится к действиям Российской армии. Ниинистё рассказал, что есть финская пословица "о том, что казак берёт всё, что плохо лежит". По его мнению, государство "должно быть готово занимать твёрдую позицию" по тем или иным вопросам.