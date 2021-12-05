Иммунолог Крючков спрогнозировал сроки новой волны коронавируса

Начала новой волны CoViD-19 можно ожидать уже к концу января, считает иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Он предположил, что до тех пор будет 25 000 – 30 000 новых случаев ковида в сутки.

"В декабре, судя по всему, всплеска заболеваемости ждать не стоит, далее будет период праздников, которые имеют умеренно положительный противоэпидемический эффект. Далее с учётом линии "омикрон", которая или уже проникла, или в ближайшее время проникнет в Россию, к концу января – началу февраля стоит ожидать заметного повышения заболеваемости коронавирусом", — сказал Крючков в интервью радио Sputnik.

Вероятность того, что штамм "омикрон" вытеснит доминирующий сейчас в России вариант "дельта", очень высока, полагает иммунолог. Судя по картине, сложившейся в ЮАР с вытеснением "дельты" "омикроном", высока вероятность, что смешанной волны не будет. Скорее всего, за эти два месяца "омикрон" вытолкнет "дельту" в России и будет доминировать, предположил эксперт.