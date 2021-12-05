НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Иммунолог Крючков спрогнозировал сроки новой волны коронавируса

По его мнению, в декабре всплеска заболеваемости ждать не стоит, далее будет период праздников, которые имеют противоэпидемический эффект.

5 декабря, 00:11
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Начала новой волны CoViD-19 можно ожидать уже к концу января, считает иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Он предположил, что до тех пор будет 25 000 – 30 000 новых случаев ковида в сутки.

"В декабре, судя по всему, всплеска заболеваемости ждать не стоит, далее будет период праздников, которые имеют умеренно положительный противоэпидемический эффект. Далее с учётом линии "омикрон", которая или уже проникла, или в ближайшее время проникнет в Россию, к концу января – началу февраля стоит ожидать заметного повышения заболеваемости коронавирусом", — сказал Крючков в интервью радио Sputnik.

Вероятность того, что штамм "омикрон" вытеснит доминирующий сейчас в России вариант "дельта", очень высока, полагает иммунолог. Судя по картине, сложившейся в ЮАР с вытеснением "дельты" "омикроном", высока вероятность, что смешанной волны не будет. Скорее всего, за эти два месяца "омикрон" вытолкнет "дельту" в России и будет доминировать, предположил эксперт.

Эксперт Исаев допустил, что прежние антитела не будут защищать от штамма "омикрон"

Эксперт Исаев допустил, что прежние антитела не будут защищать от штамма "омикрон"

Ранее Лайф писал, что вирусолог Чумаков перечислил условия для январского локдауна в России. По его мнению, к этому может привести именно распространение по миру нового штамма.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1