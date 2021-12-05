НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Посол США Салливан заявил о нежелании Байдена вводить санкции против РФ

Диппредставитель при этом отметил, что действия Вашингтона будут зависеть от "решения некоторых вопросов", которые стали причиной введения ограничений.

5 декабря, 06:20

Фото © ТАСС/AP

Администрация американского президента Джо Байдена не хочет вводить санкции против России. Об этом заявил посол США в РФ Джон Салливан в беседе с РБК.

"Я знаю из бесед Байдена с [президентом России Владимиром] Путиным в июне — это точно не желание президента Байдена продолжать накладывать санкции на Россию, но это зависит от России, США и союзников, от решения некоторых вопросов, которые стали причиной введения санкций", — сказал Салливан.

Bloomberg: Блинкен и Лавров поспорили из-за Украины

Bloomberg: Блинкен и Лавров поспорили из-за Украины

Дипломат подчеркнул, что в апреле текущего года, когда США расширили санкции против России, по мнению американского лидера, "оставались незакрытые вопросы". В частности, речь идёт об обвинениях в отношении РФ в причастности к кибератакам на SolarWinds. В Кремле неоднократно отвергали данные о причастности России к кибератакам на США.

Салливан добавил, что на протяжении времени значительные ограничения были наложены на Москву в тех областях, по которым два государства имеют фундаментальные разногласия. По его словам, предыдущая администрация США "предприняла весомые шаги, чтобы противостоять тем действиям", с которыми страна "глубоко не согласна", а администрация Байдена продолжила этот путь.

Лавров — об угрозах Нуланд небывалыми санкциями: Всё бывает когда-то в первый раз

Лавров — об угрозах Нуланд небывалыми санкциями: Всё бывает когда-то в первый раз

Ранее Лайф рассказывал, что Салливан предложил способ предотвратить "трагическое насилие" на Украине. Он сослался также на заявление госсекретаря Блинкена о якобы имеющем место стягивании российских военных сил к границе.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1