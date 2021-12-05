Посол США Салливан заявил о нежелании Байдена вводить санкции против РФ

Администрация американского президента Джо Байдена не хочет вводить санкции против России. Об этом заявил посол США в РФ Джон Салливан в беседе с РБК.

"Я знаю из бесед Байдена с [президентом России Владимиром] Путиным в июне — это точно не желание президента Байдена продолжать накладывать санкции на Россию, но это зависит от России, США и союзников, от решения некоторых вопросов, которые стали причиной введения санкций", — сказал Салливан.

Дипломат подчеркнул, что в апреле текущего года, когда США расширили санкции против России, по мнению американского лидера, "оставались незакрытые вопросы". В частности, речь идёт об обвинениях в отношении РФ в причастности к кибератакам на SolarWinds. В Кремле неоднократно отвергали данные о причастности России к кибератакам на США.

Салливан добавил, что на протяжении времени значительные ограничения были наложены на Москву в тех областях, по которым два государства имеют фундаментальные разногласия. По его словам, предыдущая администрация США "предприняла весомые шаги, чтобы противостоять тем действиям", с которыми страна "глубоко не согласна", а администрация Байдена продолжила этот путь.