Терапевт Алексеева рассказала, чем вредит употребление слишком горячих напитков зимой

В зимний период необходимо осторожно употреблять горячие напитки, так как они могут нанести вред языку, слизистой ротовой полости и пищеводу. Об этом рассказала врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева в беседе с RT.

"Очень горячая вода может вызывать различные болезни ЖКТ, которые могут привести к онкологическим заболеваниям, эрозиям, гастритам и язвам", — отметила медик.

Алексеева также пояснила: чтобы не нанести вред организму, нужно пить умеренно горячие напитки — оптимальная температура составляет около 60 градусов Цельсия. Врач-диетолог, эндокринолог Алексей Калинчев добавил, что, выпивая слишком горячую жидкость, человек может обжечься, а в долгосрочной перспективе на фоне хронического воспаления это грозит развитием онкологических образований.

В свою очередь, стоматолог-ортодонт Мария Балакирева напомнила, что при контрасте температур может повредиться эмаль зубов.

"Нельзя пить ледяную воду, а потом сразу горячую, и наоборот. Потому что эмаль может потрескаться", — сказала врач.

А в редких случаях, добавила стоматолог, при наличии раздражения в полости рта употребление обжигающих напитков может вызвать стоматит.