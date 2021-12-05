Польские пограничники задержали в Балтийском море российский сухогруз "Руслана"

В Гданьском заливе Балтийского моря пограничники Польши 4 декабря задержали российский сухогруз "Руслана". В километре от пляжа сухогруз совершил разворот на 180 градусов, избежав выхода на мель. Об этом сообщило польское издание "Морской портал".

"Рано утром российское судно, следовавшее из Клайпеды, в последний момент избежало захода на мель у берегов Собешевского острова в Гданьске. Вмешались офицеры из Кашубской пограничной эскадрильи", — уточняется в материале.

Отмечается, что судно отклонилось от выделенного курса, а экипаж корабля не отвечал на вызовы пограничных служб. Тогда к ним отправились спасатели и пограничники. Высадившись на борт, они якобы обнаружили нетрезвых капитана корабля и двух офицеров.

"На место незамедлительно выехал патрульный катер SG-215. Сотрудники поднялись на борт российского судна и проверили трезвость экипажа. У капитана было почти два промилле алкоголя в крови, у двух офицеров — около полутора промилле", — подчеркнуло издание.

По информации польских СМИ, судно задержано и сейчас находится в порту Гданьска. В Польше из-за произошедшего начато разбирательство с участием, в частности, городского морского управления.