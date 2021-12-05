Житель Воронежа чудом не угодил под колёса автобуса, несущегося по выделенке. Видео © VK / Настоящий Воронеж

В Воронеже мужчина чудом не угодил под колёса автобуса, который ехал на большой скорости по выделенной полосе, — в последний момент ему удалось остановиться и увернуться. Инцидент попал на видео, оно опубликовано в группе "Настоящий Воронеж" в соцсети "ВКонтакте".

На кадрах видно, что мужчина открывает переднюю пассажирскую дверь автомобиля, остановившегося посреди дороги, и вылезает на пешеходный переход. Когда он начинает пересекать проезжую часть, практически попадает под колёса автобуса, но падает на спину, успев отклониться. После произошедшего воронежец спокойно поднимается на ноги и бежит к тротуару.