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Житель Воронежа чудом не угодил под колёса автобуса, несущегося по выделенке

Мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу после того, как вылез из автомобиля, остановившегося посреди проезжей части.

5 декабря, 08:29

Фото © VK / Настоящий Воронеж

Житель Воронежа чудом не угодил под колёса автобуса, несущегося по выделенке. Видео © VK / Настоящий Воронеж

В Воронеже мужчина чудом не угодил под колёса автобуса, который ехал на большой скорости по выделенной полосе, — в последний момент ему удалось остановиться и увернуться. Инцидент попал на видео, оно опубликовано в группе "Настоящий Воронеж" в соцсети "ВКонтакте".

На кадрах видно, что мужчина открывает переднюю пассажирскую дверь автомобиля, остановившегося посреди дороги, и вылезает на пешеходный переход. Когда он начинает пересекать проезжую часть, практически попадает под колёса автобуса, но падает на спину, успев отклониться. После произошедшего воронежец спокойно поднимается на ноги и бежит к тротуару.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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