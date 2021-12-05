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Кабмин продлил до конца 2022 года введённые из-за пандемии правила работы вахтовиков

Согласно постановлению, максимальная продолжительность вахты может быть увеличена до трёх месяцев при письменном согласии работника.

5 декабря, 08:25

Фото © Shutterstock

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении временных правил работы вахтовиков до 1 января 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства. Там отметили, что временные правила работы вахтовым методом были утверждены 28 апреля 2020 года, чтобы снизить распространение коронавирусной инфекции и защитить здоровье людей.

"Согласно временному порядку, работники обязаны пройти двухнедельный карантин перед тем, как отправиться на вахту. Время, проведённое в изоляции, оплачивается не ниже дневной тарифной ставки за каждые сутки. Сотрудникам, которые не привлекаются к работе из-за пандемии, выплачивается не менее 2/3 оклада. Сумма рассчитывается пропорционально времени простоя", — говорится в релизе.

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Указывается, что максимальная продолжительность вахты может быть увеличена до трёх месяцев при письменном согласии работника. Это возможно, если сменный сотрудник не способен приступить к работе из-за противоэпидемических мероприятий. При этом, согласно постановлению, продолжительность смены составляет не более 12 часов, а перерыв между сменами — не менее 12 часов.

Ранее правительство утвердило беззаявительную выплату пособий по нетрудоспособности. Больницы и поликлиники напрямую будут загружать электронные листки в ФСС, сумма будет рассчитана и перечислена фондом на основании полученных сведений и документов.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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