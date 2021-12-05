В Индии военные расстреляли более 10 деревенских жителей, приняв за повстанцев

Как минимум 13 мирных жителей и один представитель сил безопасности Индии погибли в ходе военной операции в штате Нагаленд. Отмечается, что солдаты по ошибке приняли население деревни за повстанцев. Об этом сообщает NDTV со ссылкой на источники в полиции.

Как отмечает телеканал, силы безопасности спланировали операцию по борьбе с повстанцами, однако за них приняли жителей близлежащего села. В результате военные расстреляли несколько мирных людей. Увидев это, местные напали на солдат, которые, как отмечает источник, "в целях самозащиты" открыли огонь. В итоге было убито ещё несколько мирных жителей. Погиб также один представитель сил безопасности.

Глава МВД Индии Амит Шах выразил соболезнования семьям погибших на своей странице в "Твиттере". Он заверил, что комиссия штата проведёт тщательное расследование инцидента.