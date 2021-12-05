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В Индии военные расстреляли более 10 деревенских жителей, приняв за повстанцев

Глава МВД страны уже выразил соболезнования семьям погибших. Он отметил, что комиссия штата проведёт тщательное расследование инцидента.

5 декабря, 07:54
<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/Kautilyam_/status/1467398285505691649/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kautilyam_</a></p>

Фото © Twitter/Kautilyam_

Как минимум 13 мирных жителей и один представитель сил безопасности Индии погибли в ходе военной операции в штате Нагаленд. Отмечается, что солдаты по ошибке приняли население деревни за повстанцев. Об этом сообщает NDTV со ссылкой на источники в полиции.

Как отмечает телеканал, силы безопасности спланировали операцию по борьбе с повстанцами, однако за них приняли жителей близлежащего села. В результате военные расстреляли несколько мирных людей. Увидев это, местные напали на солдат, которые, как отмечает источник, "в целях самозащиты" открыли огонь. В итоге было убито ещё несколько мирных жителей. Погиб также один представитель сил безопасности.

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Глава МВД Индии Амит Шах выразил соболезнования семьям погибших на своей странице в "Твиттере". Он заверил, что комиссия штата проведёт тщательное расследование инцидента.

Ранее Лайф рассказывал, что мёртвый политик победил на выборах в Индии. Местные жители проголосовали за покойного, чтобы исполнить его мечту.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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