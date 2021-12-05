Екатеринбурженка сломала запястье в травмпункте, куда обратилась с переломом ноги

Жительница Екатеринбурга упала на льду и травмировала ногу. В травмпункте, куда она обратилась после инцидента, выяснилось, что женщина сломала конечность. Однако из медучреждения она вышла уже с двумя переломами. Об этом рассказала дочь пострадавшей в беседе с порталом E1.ru.

По словам девушки, 54-летняя Ирина поскользнулась во дворе бизнес-центра. В тот день она не смогла получить медицинскую помощь, поскольку в ближайшем травмпункте посетовали на огромную очередь. На следующий день дочь пострадавшей попросила коллегу отвезти их в медучреждение. На месте девушка и её знакомый помогли женщине зайти в помещение, так как она не могла наступать на ногу. Однако в рентген-кабинет дочь уже не пустили.

"Я спросила, можно ли мне зайти, чтобы помочь маме раздеться. Но мне сказали, что здесь не проходной двор и заходить нельзя. Я стою у кабинета, вдруг слышу дикий крик мамы. Потом уже закричал врач, чтобы я зашла. Я забегаю внутрь, вижу: врач держит мою маму, не может её поднять, мама ревёт, у неё вывихнута рука, выбита костяшка, рука деформирована. Нас просто посылают обратно в кабинет к врачу", — пояснила девушка.

Она отметила, что в кабинете женщине дали стульчик, чтобы та сняла обувь, но до него ещё нужно было "допрыгать на одной ноге". Как оказалось, при падении женщина сломала запястье. Собеседница портала добавила, что, когда их отправили на повторный осмотр к врачу, женщину наконец посадили в коляску.

Семья пострадавшей намерена подать в суд на травмпункт. Дочь уже связалась с юристом, который увидел в случившемся халатное отношение медиков к Ирине, из-за чего та и получила вторую травму.

"Мы будем подавать в суд на больницу, потому что медики, несмотря на то что видели, что мама не может ступить на ногу, не оказали ей никакой поддержки", — подчеркнула девушка.