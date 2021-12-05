Парикмахер Коростелёва и дерматолог Злобин рассказали о зимнем уходе за волосами и кожей

Зимой волосам и коже требуется особый уход, тем более если у вас экзема или псориаз. Эксперты "СберЗдоровья" — мастер по волосам Елена Коростелёва и дерматолог Дмитрий Злобин — объяснили, что следует регулярно увлажнять помещение, кожу и волосы, также необходимо использовать моющие средства с глицерином и выбирать одежду из дышащих материалов.

"Пейте воду и регулярно увлажняйте кожу. Рекомендуется использовать увлажняющий крем после гигиенических процедур, а на ночь, сразу после душа или ванны, наносить на тело жирные кремы с церамидами — это поможет сохранить влагу. Старайтесь также пить достаточно воды и избегать алкоголя и курения", — приводит РИА "Новости" слова экспертов.

В отопительный сезон воздух в помещении становится сухим. Чтобы спасти волосы от пересушивания, нужно постоянно восполнять гидролипидный баланс, использовать увлажняющие и питательные средства, не забывать о спреях с термальной водой, которая поможет избежать электризации. Чтобы не столкнуться с сухостью кожи, эксперты советуют держаться как можно дальше от отопительных приборов, использовать увлажнители или ставить ёмкость с водой рядом с обогревателями.

По словам специалистов, состояние кожи и волос зависит от того, как их моют. Одна из причин сухости — слишком агрессивные очищающие средства. Их нужно заменить на более мягкие — с глицерином и диметиконом, но без отдушек и красителей в составе. А тем, у кого кожа слишком быстро сохнет, специалисты рекомендуют чередовать горячие ванны и тёплый душ, но при этом мыться следует 5–10 минут.

"Продолжительное мытьё под горячей водой может полностью смыть кожное сало, которое защищает кожу от высыхания. После душа не растирайте, а промакивайте тело полотенцем. Также можно снизить частоту бритья кожи лица и тела, так как эта процедура убирает верхний слой кожного покрова", — рассказали Коростелёва и Злобин.

На росте волос сказывается переохлаждение, которое можно получить, если выйти из дома после мытья, поэтому следует их хорошо высушить. Вместе с тем кожу способны раздражать неподходящая одежда и постельное бельё, в том числе из шерсти и нейлона. Поэтому важно перейти на дышащие материалы, например хлопок.

"Чтобы избежать обветривания, на улице используйте перчатки и шарфы, а также не выходите на холод с мокрой кожей. При выборе головного убора обращайте внимание на изделия из натуральных тканей — так не будет создаваться дополнительное трение о синтетику, а значит, волосы не будут электризоваться", — заключили эксперты.