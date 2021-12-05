НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Парикмахер Коростелёва и дерматолог Злобин рассказали о зимнем уходе за волосами и кожей

В частности, если кожа слишком быстро сохнет, специалисты рекомендуют чередовать горячие ванны и тёплый душ, мыться следует 5–10 минут.

5 декабря, 07:29

Фото © Pixabay

Зимой волосам и коже требуется особый уход, тем более если у вас экзема или псориаз. Эксперты "СберЗдоровья" — мастер по волосам Елена Коростелёва и дерматолог Дмитрий Злобин — объяснили, что следует регулярно увлажнять помещение, кожу и волосы, также необходимо использовать моющие средства с глицерином и выбирать одежду из дышащих материалов.

"Пейте воду и регулярно увлажняйте кожу. Рекомендуется использовать увлажняющий крем после гигиенических процедур, а на ночь, сразу после душа или ванны, наносить на тело жирные кремы с церамидами — это поможет сохранить влагу. Старайтесь также пить достаточно воды и избегать алкоголя и курения", — приводит РИА "Новости" слова экспертов.

Дерматолог Скорогудаева назвала главную ошибку ношения защитной маски на морозе

Дерматолог Скорогудаева назвала главную ошибку ношения защитной маски на морозе

В отопительный сезон воздух в помещении становится сухим. Чтобы спасти волосы от пересушивания, нужно постоянно восполнять гидролипидный баланс, использовать увлажняющие и питательные средства, не забывать о спреях с термальной водой, которая поможет избежать электризации. Чтобы не столкнуться с сухостью кожи, эксперты советуют держаться как можно дальше от отопительных приборов, использовать увлажнители или ставить ёмкость с водой рядом с обогревателями.

По словам специалистов, состояние кожи и волос зависит от того, как их моют. Одна из причин сухости — слишком агрессивные очищающие средства. Их нужно заменить на более мягкие — с глицерином и диметиконом, но без отдушек и красителей в составе. А тем, у кого кожа слишком быстро сохнет, специалисты рекомендуют чередовать горячие ванны и тёплый душ, но при этом мыться следует 5–10 минут.

"Продолжительное мытьё под горячей водой может полностью смыть кожное сало, которое защищает кожу от высыхания. После душа не растирайте, а промакивайте тело полотенцем. Также можно снизить частоту бритья кожи лица и тела, так как эта процедура убирает верхний слой кожного покрова", — рассказали Коростелёва и Злобин.

Косметолог Романенко объяснила влияние эмоций на образование морщин

Косметолог Романенко объяснила влияние эмоций на образование морщин

На росте волос сказывается переохлаждение, которое можно получить, если выйти из дома после мытья, поэтому следует их хорошо высушить. Вместе с тем кожу способны раздражать неподходящая одежда и постельное бельё, в том числе из шерсти и нейлона. Поэтому важно перейти на дышащие материалы, например хлопок.

"Чтобы избежать обветривания, на улице используйте перчатки и шарфы, а также не выходите на холод с мокрой кожей. При выборе головного убора обращайте внимание на изделия из натуральных тканей — так не будет создаваться дополнительное трение о синтетику, а значит, волосы не будут электризоваться", — заключили эксперты.

Ранее россиян предупредили о серьёзных проблемах со здоровьем из-за отказа от шапки. Выбору головного убора следует уделить особое внимание. Он не должен быть слишком жарким и тесным.

Сомнолог Бузунов назвал способы улучшить качество сна

Сомнолог Бузунов назвал способы улучшить качество сна

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1